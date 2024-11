Il ritorno di Pimkorn Kwanchai “Sod”: “Reggio Calabria e la Reggio Bic sono la mia seconda famiglia. Felice di essere di nuovo qui”

“Reggio Calabria e la Reggio Bic sono la mia seconda famiglia. Felice di essere di nuovo qui”

Sono state queste le prime parole di Pimkorn “Sod” Kwanchai, il talentuoso playmaker thailandese, tornato a vestire la maglia amaranto della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

Il rientro di “Sod” è stato accolto con grande entusiasmo, sia dalla squadra che dai tifosi, che vedono in lui non solo un grande atleta, ma anche una persona fortemente legata alla città e alla squadra.

Sei felice di essere tornato? Quali sono le tue prime impressioni?

“Sono felicissimo di essere di nuovo a Reggio Calabria. L’allenatore, i compagni di squadra, tutti sono stati fantastici e mi hanno accolto come se non me ne fossi mai andato. È come tornare in famiglia. La Reggio Bic e la città di Reggio Calabria rappresentano per me una seconda casa, un luogo dove mi sento a mio agio e che mi ha dato tanto.”

Come giudichi il livello del campionato italiano?

“Il campionato italiano è molto competitivo. Ogni partita è una sfida, il livello è elevato rispetto a quello di altri Paesi, e questo lo rende molto appassionante. Non è un’esperienza nuova per me, ma ogni stagione riesce a darmi nuove emozioni e stimoli. La formula di quest’anno è davvero interessante e il livello di sfida è alto. Si tratta di un percorso difficile, ma è proprio questa complessità che lo rende affascinante.”

Quali sono i tuoi obiettivi con la Reggio Bic?

“Spero di poter dare il massimo per portare la Reggio Bic sempre più in alto. Il nostro sogno è competere con le migliori squadre italiane, consolidare il nostro gioco e, magari, puntare anche all’Eurocup. Confrontarci con le squadre più forti d’Europa sarebbe fantastico e spero di poter contribuire a questo obiettivo”.

Il ritorno di Sod è un segnale positivo per la Reggio Bic, che grazie alla sua esperienza e passione, può puntare a obiettivi sempre più ambiziosi.