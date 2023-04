Il ritorno di Mohamed Clay Khalladi: battuto il georgiano Konstantine Jangavadze

Festeggia con un successo il suo rientro Mohamed Clay Khalladi, già campione intercontinentale, campione del Mediteranno. L’italotunisino residente a Catanzaro ha affrontato con grande determinazione il georgiano Konstantine Jangavadze battendolo nell’evento sportivo di Lecco, organizzato dall’Invictus Boxing Club di Catanzaro Lido.

Il match ha segnato il ritorno sul ring di Clay Khalladi dopo una pausa di quasi due anni e mezzo. A margine dell’incontro, il grande protagonista ha ringraziato tutto il team di Invictus Boxing Club di Catanzaro, dove il già campione si allena da circa 6 mesi seguito dai due maestri Mirko Lostumbo e Francesco Liotti. “Mi sto preparando bene – ha commentato Mohamed Khalladi soprannominato ‘Clay’ (come il grande Mohamed Ali) – per tornare più forte di prima. Non intendo sprecare neanche un minuto del mio tempo. Da oggi in poi mi vedrete più spesso sul ring per altre sfide importanti”.