Il ritardo di sviluppo, lo spopolamento delle aree interne ed il familismo amorale: Vito Teti ospite di “On the news”

I motivi del ritardo di sviluppo delle realtà meridionali, il processo di spopolamento delle aree interne, le basi sociali e culturali delle relative comunità, il familismo amorale e le logiche clientelari, ma anche la forza d’animo e la determinazione di un popolo che non vuole arrendersi. Sono questi gli argomenti principali che saranno affrontati nel corso della puntata di “On the news” che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino) ci sarà l’antropologo Vito Teti che, oltre ad un’analisi a 360 gradi della società calabrese, fornirà la sua visione sulle effettive possibilità di crescita nel lungo periodo del nostro territorio. Non mancherà un’interpretazione delle tendenze degli ultimi lustri che hanno portato alla crescita del gap fra le diverse regioni italiane.