Il Rettore della “Bocconi” presto in Calabria

“Dialogare con il Rettore della ‘Bocconi’ è stato un piacere duplice. Affettivo, perché siamo entrambi originari di Fossato, la frazione di Montebello Ionico che ha dato i natali al padre Giovanni, emigrato a Milano nel 1951. E intellettuale, perché il prof. Billari, grazie a un curriculum prestigioso e a notevoli e sperimentate competenze, è all’apice di una delle più ragguardevoli istituzioni universitarie d’Europa”.

Lo dice il consigliere regionale Antonio Billari, che ha incontrato a Milano (nel suo studio) il Rettore dell’“Università commerciale Luigi Bocconi” professor Francesco Billari.



“Abbiamo discusso di tante cose e i suoi ricordi della Calabria – aggiunge il consigliere regionale – sono vividi e carichi d’affetto. Si sta, pertanto, ipotizzando una sua visita, nei prossimi mesi, che potrà contemplare più esigenze. Incluso un incontro istituzionale in Consiglio regionale per il quale il presidente Mancuso ha dato ampia disponibilità. Dal confronto con una professionalità illustre, che ha contezza delle criticità globali del nostro tempo con cui anche la Calabria deve misurarsi, potremo trarre tutti benefici, idee e stimoli a fare”.

Per il presidente Mancuso: “Sarà un privilegio ospitare in Consiglio regionale un’eccellenza del Paese qual è il professor Billari, di cui ho apprezzato, in particolare, il recente contributo (pubblicato dal Corriere della Sera) sulla denatalità e sulle problematiche allarmanti della desertificazione demografica, che incidono anche sulla quantità di talenti e competenze di spessore di cui l’Italia e il Mezzogiorno hanno necessità, per fronteggiare le sfide della transizione digitale ed ecologica”.