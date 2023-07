IL RACCONTO / Vivere a Simbario “un’avventura nel mondo della Preistoria”

di Tina Scopacasa – “Un’avventura nel mondo della preistoria”: è questo il titolo dell’evento organizzato venerdì scorso dalla Pro Loco FutuR’Osa Simbario APS. Sono da poco rientrata nel mio paese da Milano, dove vivo e lavoro. Leggo la locandina con il programma. ‘Perché non iscriversi? Sarà una giornata un po’ diversa dal solito’ penso, ma non metto in conto quanto diversa…

Arrivo in piazza ed è già piena di bambine e bambini di ogni età, alcuni ancora in età prescolare. Ad accoglierli (e sono 45) diversi adulti della Pro Loco e non solo; in mezzo al vociare gioioso dei piccoli partecipanti, zainetto in spalla, ecco un veloce appello e poi partenza grazie al sostegno di tanti genitori che mettono a disposizione automobili e pazienza.

Arrivati al parco tematico “Il mondo della preistoria”, sito in Località Curcio a Simbario, ecco un momento di ritrovo con le prime istruzioni, la divisione in due gruppi e poi subito pronti per tornare indietro nel tempo di milioni di anni. A farci fare un bellissimo tuffo nel passato ci sono due guide esperte e abilissime nell’attrarre e mantenere l’attenzione di tutti i partecipanti, specialmente dei più piccoli. Questi ultimi, in particolare, si dimostrano preparati nel rispondere alle domande delle guide e curiosi di apprendere di più tanto da avere sempre pronte delle domande sensate e interessanti. Partendo dalle prime forme di vita assistiamo all’evoluzione, nelle diverse ere geologiche, di piante e animali. Incontriamo forme che magari abbiamo conosciuto qualche volta solo nelle immagini dei libri di storia, nei cartoni animati o nei film di avventura. E piano piano, con pazienza e semplicità, ci viene spiegato che cosa è accaduto nel periodo preistorico fino ad arrivare all’uomo primitivo e alla sua evoluzione.

Il tragitto non è breve e la spiegazione necessita di una certa durata, ma i partecipanti, a fine percorso, non sembrano accusare né stanchezza e neppure caldo. ‘Saranno affamati e assetati’ penso. Niente di più falso. Sono pronti per due interessanti laboratori tematici. Nel primo tutti i bambini si trasformano in paleontologi e, grazie agli attrezzi e alle mani, fanno riemergere i fossili da sotto la sabbia; nel secondo, prima ascoltano curiosi le spiegazioni delle guide su alcuni minerali e le loro forme, poi, ciascuno dotato di piccoli microscopi, ecco che diventano scienziati intenti ad analizzare diversi vetrini.

Finalmente è ora di pranzo. Tutti a lavare le mani e poi a tavola. Sì proprio così, a tavola! Sotto alcuni tendoni ci sono aree attrezzate per il pic- nic. In breve tempo i tavoli vengono apparecchiati, i ragazzi prendono posto ed ecco il gruppo di adulti pronto a servire una deliziosa pasta al forno (preparata dalla presidente della Pro Loco) e poi teglie di pizze, il tutto accompagnato con bibite fresche. È un piacere notare la compostezza e il rispetto delle regole dei piccoli commensali, che non danno segni di stanchezza. Il tempo, per gli adulti, di prendere un caffè al bar del parco ed ecco che è già ora degli altri due laboratori.

Nel primo, i protagonisti di questa avventura apprendono informazioni sulla vita degli uomini primitivi, notizie che oggi conosciamo grazie ai dipinti rupestri; subito dopo eccoli diventare piccoli “pittori” intenti a disegnare animali preistorici su pannelli appositamente predisposti.

Nel secondo la lezione prevede la spiegazione di alcune tipologie di armi e utensili inventati per necessità dall’uomo primitivo; a seguire ecco tanti piccoli artigiani lanciare la loro creatività manipolando panetti di argilla per costruire oggetti da portare poi a casa.

Sono ancora tutti intenti a lavorare quando il signor Giuseppe Esposito (Presidente della Pro Loco di Acquaro e Consigliere regionale EPLI) li sorprende e li gratifica con un omaggio: un portachiavi ciascuno raffigurante diverse specie di dinosauri.

Il laboratorio è terminato, i “lavoratori” sono un po’ stanchi, sporchi di argilla ma soddisfatti.

“Chi vuole la merenda?” Chiede la presidente della Pro Loco. Si alza un coro di “io” e allora nuovamente tutti a tavola per panino con nutella o marmellata e bibite fresche. Anche noi adulti ci lasciamo tentare dalla dolce merenda e torniamo bambini. Sì, perché alla fine emerge sempre il fanciullino che c’è in noi, e poi la giornata è stata bella, interessante ed entusiasmante non solo per i piccoli ma anche per noi adulti. La giornata volge al termine: sono stanca ma felice; saluto tutti, anche quelli che inizialmente non conoscevo, col trasporto di chi si frequenta da sempre e mi commuove il saluto di alcuni bambini più piccoli, mai visti prima, e che ora mi abbracciano come se fossi una loro parente.

Che dire se non un sentito grazie alla Pro Loco FutuR’Osa di Simbario per questa iniziativa, e non tanto e non solo per l’opportunità di visitare una bellissima realtà come il Parco della Preistoria, ma anche per il momento di aggregazione per grandi e piccoli, per l’attività pedagogica che ha visto protagonisti ragazzi e bambini di età diversa, grazie alla quale hanno appreso non solo nozioni ma anche una serie di competenze trasversali, prime tra tutte il rispetto delle regole, dello stare insieme, del prendersi cura dei più piccoli. In questo mondo in cui certi principi sembrano perdere di significato è bello vedere che ci sono realtà che si preoccupano di lavorare insieme a genitori e docenti per trasmettere il valore di vivere in comunità. E quando una comunità funziona nel piccolo sarà capace di avere i suoi effetti positivi anche in quelle più grandi. Solo così si può sperare in un mondo migliore.

Grazie Pro Loco, Ti auguro una lunga e intensa attività, così da rendere sempre più piacevole vivere e tornare, ogni anno, nella nostra cara Simbario.