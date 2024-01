Il punto sulla Serie B: girone d’andata ai titoli di coda, Domotek Volley Reggio Calabria signora indiscussa del campionato

Non conosce soste il ruolino di marcia immacolato della Domotek Volley Reggio Calabria che sabato pomeriggio, incontrando al PalaCalafiore la Tonno Callipo Vibo Valentia, ha concluso il girone d’andata facendo propri tutti i set delle undici partite disputate per uno score da far strabuzzare gli occhi: 33 i parziali vinti complessivamente, nessuno sprecato. Signora indiscussa del campionato, nella prima metà della stagione ha fatto meglio di qualsiasi altra squadra partecipante a tutti i gironi di Serie B, una condizione che, peraltro, le ha consentito di ottenere il miglior piazzamento in vista del torneo a tre fissato da calendario nelle prossime due settimane: gare da cui uscirà la formazione che avrà diritto ad accedere alle Final Four di Coppa Italia. I reggini scenderanno in campo domenica prossima in casa del Volley Club Grottaglie, primo nel girone G; sabato 3 febbraio ospiteranno in riva allo Stretto la EnergyTime Spike Campobasso, in vetta alla graduatoria del girone H.

Diverse, nel frattempo, le indicazioni fornite dall’ultimo turno di campionato spalmatosi nella due giorni dello scorso fine settimana: a riposo Paomar Volley Siracusa e Ciclope Volley Bronte, sono ora, rispettivamente, sette ed otto i punti che separano il team amaranto dalle sue due più immediate inseguitrici. Non ha saputo cogliere l’occasione di agganciare e superare le rivali l’Aquila Bronte sconfitta a sorpresa al PalaOreto di Palermo da una Re Borbone che, concesso il primo parziale, ha ribaltato il match nel secondo e terzo set vincendo il quinto dopo essersi fatta raggiungere nel quarto. Da pronostico il successo della Datterino Volley Letojanni sulla Systemia Viagrande (3-1) e la scorribanda vincente della Raffaele Lamezia in casa Bisignano Group. In coda al giro di boa della competizione, la Sicily F.lli Anastasi Messina può sorridere, sia pur a mezza bocca: nel derby salvezza contro la Costa Dolci Papiro Catania, mollato soltanto al tie-break, ha conquistato il primo punto in classifica. Posta la parola fine alla prima fase del campionato, i fari si accendono sulle affascinanti sfide di Coppa Italia: il campionato tornerà a far parlare di sé il 10 febbraio.