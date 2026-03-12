Il programma di Rai1 “Le Ragioni della Speranza” fa tappa a Serra San Bruno

Sabato 14 marzo, alle 16.40, il programma a sfondo religioso “Le Ragioni della Speranza” (visibile su Rai1 e RaiPlay) proseguono il loro itinerario nei luoghi simbolo della spiritualità italiana, accompagnando il pubblico alla scoperta del Vangelo della domenica attraverso storie, volti ed esperienze autentiche di fede vissuta.

Questa settimana Padre Luciano Lotti, frate cappuccino, farà tappa a Serra San Bruno, nel cuore della Calabria, terra profondamente segnata dalla presenza monastica e dalla tradizione certosina.

Il racconto dell’opera e della vita di san Bruno, la presenza viva dei monaci e un contesto immerso nel silenzio e nella natura — dove la preghiera continua ancora oggi a scandire il ritmo delle giornate — diventeranno cornice e stimolo per la riflessione sul Vangelo di Giovanni, con il racconto della guarigione del cieco nato: una pagina intensa di luce e rinascita, in cui l’incontro con Cristo apre gli occhi non solo del corpo, ma soprattutto del cuore. La puntata sarà arricchita dalle spiegazioni dello storico Tonino Ceravolo e dall’esperto di arte Domenico Pisani.