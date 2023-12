Il progetto Voices of the Peaceful della Fondazione Rinat Akhmetov raggiunge il traguardo di 90.000 storie

“Coloro che non ricordano il passato,” avvertiva il filosofo George Santayana, “sono condannati a ripeterlo.” In effetti, come sanno fin troppo bene coloro che attualmente vivono la devastante guerra in Ucraina, tentare di nascondere gli atti di aggressione umana sotto il tappeto della storia o di mascherare le atrocità nel tentativo di placare i despoti può portare a conseguenze mortali. Ecco perché l’uomo d’affari miliardario e patriota Rinat Akhmetov, a capo della società siderurgica e mineraria Metinvest, ha deciso di dare ai testimoni dell’attuale guerra con la Russia una piattaforma che custodisce la loro testimonianza riguardo agli eventi orribili che hanno sopportato nella speranza che il mondo non dimentichi mai. A tal fine, Akhmetov ha creato il Museum of Civilian Voices [Museo delle Voci Civili].

Preservare la storia orale della guerra nella speranza di illuminare le generazioni future

Il Museum of Civilian Voices è stato fondato a Kiev, in Ucraina, come mezzo per registrare e conservare le voci di una regione afflitta dalla guerra. Si sforza di diventare la fonte primaria della verità sulla devastazione in Ucraina. Fin dall’inizio del progetto, la Fondazione Rinat Akhmetov ha sponsorizzato una serie di eventi e iniziative in collaborazione con i principali esperti mondiali e ucraini nel campo della storia orale, creando e consentendo un dialogo comunitario globale sui reali costi umani della guerra.

Con l’obiettivo originale di registrare 100.000 storie, il progetto Voices of the Peaceful presso ilMuseum of Civilian Voices è stato lanciato a settembre 2020. La raccolta online di storie orali fa luce sulle tragedie indicibili e sui trionfi personali raccolti da uno spaccato di cittadini ucraini di ogni strato della società che sono stati colpiti dall’illegale incursione russa nella loro patria.

Ad agosto 2023, la Fondazione Rinat Akhmetov ha annunciato che fino ad allora erano stati raccolti più di 90.000 ricordi personali per i posteri. “Il compito principale del museo è quello di raccogliere, sistematizzare e mostrare al mondo le testimonianze di [coloro] che erano in guerra e la stanno vivendo proprio adesso. Tutte le storie sono in prima persona, principalmente nel formato di video confessioni, video interviste. Crediamo che in questo modo possiamo preservare le voci del passato e del presente per il bene di un futuro migliore”, ha spiegato Natalya Yemchenko, membro del consiglio di sorveglianza della Fondazione Rinat Akhmetov e direttrice delle comunicazioni di System Capital Management.

Le oltre 90.000 esperienze registrate in prima persona, pubblicate sul portale online del Museum of Civilian Voices, sono disponibili per essere studiate e diffuse dai media e dai documentaristi che lavorano per stabilire una documentazione storica accurata e chiedere giustizia. “Penso che questo sia un progetto estremamente importante per il futuro, per la memoria, per l’educazione, ma può anche essere molto importante per le vittime stesse raccontare la loro storia”, ha osservato lo storico Dr. Piotr Cywiński, direttore del Museo statale polacco di Auschwitz a Birkenau, parlando al Forum ucraino di storia orale a Kiev.

“Le persone non vivono per sempre, e sarà estremamente importante che le prossime generazioni sentano parlare dei loro nonni, vedano la reazione, capiscano cosa è realmente successo alle loro famiglie.”

The Voices of the Peaceful è ancora alla ricerca di storie in prima persona sulla guerra Russia-Ucraina da aggiungere ai suoi archivi. Coloro che desiderano condividere i propri ricordi con il progetto possono contattare il portale del Museo delle voci civili della Fondazione Rinat Akhmetov o chiamare il numero verde gratuito 0-800-509-001 per ricevere assistenza.