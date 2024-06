Il progetto “Crescendo” approda in Calabria: tappa a Capo Vaticano

Il progetto “Crescendo” approda finalmente in Calabria dopo il successo della prima tappa bolognese e giunge a Capo Vaticano in provincia di Vibo Valentia. L’evento tanto atteso, che vede come curatore Giuseppe Esposito, ha scelto grazie al direttore Vincenzo Calzona, la cornice del Museo archeologico e paleontologico di Santa Domenica di Ricadi, per rientrare tra le iniziative artistico culturale in programmazione nell’estate calabrese.

Un ruolo rilevante viene svolto dalla Pro loco di Ricadi guidata dal presidente Enzo Paparatto e dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tripodi che, nel perfetto binomio di una filosofia che privilegia le iniziative di valorizzazione del territorio, ha accolto i valori di “Crescendo”.

Il fotoracconto degli artisti Francesca Papaianni e Giuseppe Monteleone sarà quindi disponibile ai visitatori nei giorni 28/29/30 giugno.