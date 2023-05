Il progetto “Arte e Cultura, Vibo Arte” si arricchisce con le opere del maestro orafo Michele Affidato

Il grande maestro orafo Michele Affidato ha abbracciato il progetto “Arte e Cultura, Vibo Arte” un concorso indetto ed organizzato dell’associazione “Fior di Loto” per promuovere l’arte e gli artisti. Le opere realizzate dal maestro Affidato evidenziano ancora di più l’importante progetto attuato dall’associazione culturale “Fior di Loto”, che è quello di diffondere e far proliferare l’ingegno e la creatività degli artisti del nostro territorio, sottolineando la stima verso chi fa arte e porta un messaggio di pace e speranza. Proprio ieri sono state consegnate a Palazzo Gagliardi le pregiate targhe divise in sezioni; le opere inviate in gara sono state oltre 500 da tutta Italia, tra i vincitori spiccano gli artisti: Cristina Corso (sezione Fotografica artistica), Luciano Tigani (sezione Pittura), Gregorio Procopio (sezione Pittura d’avanguardia), Cosimo Allera (sezione Scultura) e Rosita Panetta (sezione Poesia). La premiazione del concorso non è ancora finita: domani la Fidapa sezione di Vibo Valentia, che ha come presidente la dottoressa Annamaria Figliano, premierà tre donne che si sono distinte per la loro comunicatività e il loro talento, i premi saranno consegnati domani mattina a Eleonora Laganà, pittrice di talento, Annamaria Massa, scultrice che è arrivata a ritirare il premio da Verona, e Anna Callipo, poetessa e interprete eccezionale residente a Pizzo Calabro. In questo contesto di premiazione il libro “Artisti e poeti del terzo millennio” è riuscito a trovare il suo giusto spazio, lo scopo di questo simposio d’arte è stato far conoscere in Calabria e nel nostro bel paese le doti di artisti che hanno fatto dell’arte la loro vita, con dedizione e con passione, promuovendo la socializzazione e il confronto, esaltando la bellezza e abbracciando la meraviglia dell’arte che è balsamo per l’anima. Alla manifestazione sono giunti artisti di tutte le regioni italiane, molti pernotteranno a Vibo Valentia in occasione della seconda giornata d’arte che si terrà il 13 maggio sempre a Palazzo Gagliardi dove sono rimaste in esposizione le tante sculture, ed i dipinti. Piacevolissimo è stata l’intervento dei poeti che hanno recitato le loro liriche intervallate da interviste agli autori. Tra i poeti la maestra Mimma Febbraro di Sant’Onofrio, la poetessa Anna Callipo di Pizzo Calabro, Tania Marino che ha recitato e parlato della sua arte pittorica, emozionante l’intervento della poetessa Carmela Costanzo in arte Mela Zelinda. È stato dato in dono un veliero in argento alla poetessa Monica Colombaro arrivata da Belluno per declamare le sue poesie, ed ancora la poesia è stata capace di farci vibrare forte il cuore con l’autore Antonio Franzè e la sua poesia dedicata alla donna. Un attestato di merito è stato conferito a Francesco Antonio Solano di Stefanaconi per una sua poesia dedicata alla Calabria. Presenti le opere di Valerio Prestia e Antonio Salvatore Maio. Sono stati citati durante l’evento tutti gli artisti che hanno dato lustro e spessore al libro tra questi Antonio Affidato che ha realizzato la copertina del volume, Cosimo Allera, Pierangela Bilotta, Morena Condò, Monica Mazzaccaro, Paquale Terracciano, Nicoletta Bertoncini, Mariagrazia Papagno, Eleonora Laganà, Augusto Arrotta, Gaetana Marino, Tonino Gaudioso, Mariella Costa, Pino Indrieri, Enzo Liguori, Emma Bitri, Grazia Varone, Marianna Nadile, Rocco Elia, Gregorio Procopio, Rocco Regina, Luciano Tigani, Ornella Cicuto, Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro, Domenico Virdò, Francesco Naccari, Fulvio Cicuto, Nino Romano, Mara Cicuto, Annamaria Massa, Ketty La Rosa, Cristina Corso, Lena Emanuele, Mirko Capponi, Carmela Mafrica, Roky Marchese, Giuseppe Gattuso, Ugo Rosanò, Samedea Salvatore, Caterina Rizzo, Francesco Saverio Capria, Sergio Camellini, Carmela Costanzo, Maria Luigia Unida, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Francesco Antonio Solano, Anna Callipo, Annunziata Mazzeo, Mimma Febbraro, Ornella Paglialonga. Sono stati preparati anche diversi attestati di merito, una qualifica speciale è stata riservata allo scultore Salvatore Maio di Monterosso. La giuria si è riunita ieri pomeriggio in un assemblea straordinaria per un premio speciale che sarà donato a sorpresa stamattina. Il 13 maggio la sala CEV è allestita per la presentazione del volume di poesie di Antonio Franzè intitolato “Sul sentiero dei sogni” la copertina del volume è stata realizzata con l’immagine di un dipinto di Cristina Corso, dialoga con l’autore il giornalista Salvatore Berlingeri. In foto Sonia Demurtas, l’assessore alla cultura Antonella Rotella, la presidente della Fidapa Annamaria Figliano, Pasquale Scalamogna, Cosimo Allera.