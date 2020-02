Il professor Fortunato consegna il Premio Valarioti-Impastato al poliziotto superstite dell’attentato a Borsellino

Anche quest’anno, presso l’Istituto Superiore “R. Piria” di Rosarno, si è svolta l’assegnazione del Premio Valarioti-Impastato. La pregevole iniziativa dall’alto valore simbolico e culturale, ormai giunta alla quinta edizione, per volontà della preside Mariarosaria Russo, che si avvale dell’autorevole comitato scientifico presieduto da Giovanni Impastato (fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia) e Antonio Bottiglieri (nipote di Giuseppe Valarioti, altra vittima uccisa dalla mafia), il senatore Piero Aiello e il professor Mario Belsito.



In ogni edizione, la dirigente ha voluto insignire dell’importante riconoscimento autorevoli uomini che hanno combattuto e si sono opposti all’arroganza delle mafie. Tra questi: i magistrati Franco Neri (per le inchieste sulle navi dei veleni e sula costruzione della centrale a carbonio nella Piana) e Roberto Tartaglia (giovane consulente della commissione parlamentare antimafia); Vincenzo Agostino (padre di Antonino, l’agente ucciso trent’anni fa, a Villagrazia di Carini, dalla mafia assieme alla giovane moglie).

La Preside Russo ha voluto che a consegnare il premio ad Antonino Vullo (unico poliziotto della scorta sopravvissuto alla strage di Via D’Amelio dove perse la vita il compianto magistrato Paolo Borsellino e gli altri uomini della sua scorta) fosse il professor Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia, per la sua attività culturale a favore della legalità e per l’opportunità che giornalmente offre attraverso la didattica e l’istruzione alle giovani generazioni, per conseguire la laurea in Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence in un territorio difficile come quello calabrese. Il professor Saverio Fortunato si è detto onorato e lusingato per l’eccellente iniziativa fortemente voluta dalla preside Russo, che si distingue per la sua significativa attività che svolge nella città di Rosarno.