Il professor Fausto Malucchi eletto prorettore dell’Istituto Italiano di Criminologia

Il professor Fausto Malucchi, docente di Diritto Penale presso l’Istituto Italiano di Criminologia, nel corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica – Indirizzo Criminologia e Intelligence, è stato eletto prorettore per il triennio 2021/2023.

Laureato presso l’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 1986, con una tesi relativa agli aspetti processuali della riforma dei patti agrari, relatore il professor Giovanni Galloni, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha svolto l’attività di Pubblico Ministero Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia acquisendo una specifica esperienza nel settore penale e sostenendo l’accusa in circa quattromila processi. Nel 1998 è stato il primo Avvocato non francese a difendere una causa di diritto penale davanti alla Corte d’Appello di Lione e nella requisitoria operata dal Procureur General venne definito: “Primo Avvocato non Francese, non Italiano ma Europeo a difendere davanti alla Cour d’Appel de Lyon”.

In qualità di difensore ha affrontato casi di particolare rilievo anche nazionale in ragione dei quali è stato ospite anche in importanti trasmissioni televisive tra le quali: “Amori Criminali” e “Maurizio Costanzo Show”. In ambito contrattualistico ha partecipato alle trattative, alla formazione del team, all’accordo ed alla stipula dei relativi contratti tra il campione di ciclismo Vincenzo Nibali e la Famiglia Reale del Bahrain, rappresentata da Nasser Bin Hamad El Kalefi, Quartogenito Erede al Trono, per la formazione di una nuova squadra del circuito UCI Pro Tour. Nel settembre 2015, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, unitamente all’Avv. Elena Baldi, ebbe a presentare al Ministro di Grazia e Giustizia un articolato studio sulla separazione delle carriere in magistratura al fine di attuare la relativa riforma in sede normativa. Nel Marzo 2016 ebbe a presentare al Ministero di Grazia e Giustizia uno studio di riforma normativa per garantire l’esecuzione coattiva dei provvedimenti in tema di affidamento e diritto di visita dei Minori.

Il professor Malucchi è prorettore insieme al professor Aldo Giubilaro, già Procuratore capo della Repubblica di Massa; rettore è il professor Saverio Fortunato, criminologo di fama internazionale.