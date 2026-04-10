Il procuratore Camillo Falvo lascia l’incarico e va a Potenza: il saluto della Camera penale di Vibo

“Al dottor Camillo Falvo rivolgiamo un caro saluto e i nostri migliori auguri per l’importante nomina alla guida della Procura Distrettuale di Potenza, sebbene ciò privi tutto il territorio vibonese di un autorevole punto di riferimento”.

La Camera penale di Vibo Valentia rende omaggio al procuratore che “nel corso degli anni del suo incarico alla guida della Procura di Vibo Valentia abbiamo potuto apprezzare la sua professionalità, la disponibilità a venire incontro alle esigenze dell’Avvocatura e delle doti umane che, purtroppo, è sempre più raro incontrare”.

“Anche nei momenti di maggiore tensione con la Magistratura – viene sottolineato – non ha mai vacillato la nostra consapevolezza di avere dinanzi un interlocutore leale e che ha saputo trasmettere ai suoi collaboratori il senso di equilibrio e il rispetto di tutte le parti processuali che lo hanno sempre contraddistinto”

Per la Camera Penale di Vibo Valentia è stato, inoltre, “un privilegio poter collaborare con il dottor Falvo in molte iniziative formative realizzate in questi anni che testimoniano, ancora una volta, la sua attenzione e il suo rispetto per il ruolo dell’Avvocatura”.

“Al dottor Falvo – è la conclusione – rinnoviamo la nostra stima e la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto alla guida della Procura di Vibo Valentia”.