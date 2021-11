Il Processo Disciplinare Sportivo all’Istituto Italiano di Criminologia

Il professor Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia, ha annunciato come prossima iniziativa la “Simulazione del Processo Disciplinare Sportivo” che si svolgerà presso la sede dell’Istituto vibonese.

L’appuntamento, previsto per sabato 27 novembre, dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Maria Limardo, sindaco della città di Vibo Valentia, e di Michele Falduto, assessore allo Sport della città di Vibo Valentia, vedrà presenti importanti protagonisti del mondo della giustizia sportiva italiana.

I qualificati ed autorevoli relatori, che si confronteranno in una simulazione di un processo sportivo, sono Angelo De Crescenzo, procuratore federale ACI sport, Vincenzo Capo, sostituto procuratore federale ACI sport, Marco Baroncini, docente di procedura penale presso l’Istituto Italiano di Criminologia, nel ruolo della difesa, e Salomone Bevilacqua, giudice federale ACI sport.

L’iniziativa, così prevista, affronterà il delicato tema del Sistema Giustizia Sportiva, che sempre più assunto un ruolo primario nel contesto giuridico attuale.

Il rettore Saverio Fortunato ha così commentato l’importante iniziativa dell’Istituto ad orientamento universitario: “Vogliamo allargare il panorama di formazione dei nostri allievi. Grazie alla presenza degli autorevoli relatori, intendiamo far conoscere il complesso mondo degli organi giudiziari istituiti dall’ordinamento sportivo stesso e non da leggi e norme statali. Questa iniziativa mira a far conoscere i fenomeni criminogeni che si annidano anche nel mondo dello sport”.