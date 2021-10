Il priore della Certosa su “Famiglia Cristiana”: “Qualche cristiano di oggi si mostra erigendo muri, ma San Bruno insegnava la mitezza del silenzio”

“Per la comunità certosina di Serra San Bruno è un vero privilegio, ma anche un serio compito spirituale, custodire le reliquie di San Bruno, il Padre dei certosini”. Il priore della Certosa dom Ignazio Iannizzotto, nei giorni in cui il busto del Santo è sottoposto ad un’opera di manutenzione, opera una riflessione su “Famiglia Cristiana” guardando al ruolo dei monaci nella società moderna.

“Siamo stati chiamati – sostiene il priore sulla versione on line del settimanale dei fedeli – a vivere la vocazione monastica presso la tomba del nostro Padre, a nome di tutti i monaci sparsi nel mondo, cultori della solitudine e del silenzio, cercatori di quel Dio che ha promesso di parlare al cuore di ogni anima che lo segue nel deserto. Noi figli di san Bruno, oggi chiediamo la grazia di poter vivere e testimoniare la gioia del nostro Padre: quella gioia di chi è in cerca dell’unico necessario, una ricerca dell’assoluto che pur essendo vissuta nella solitudine del deserto, ci unisce a tutti gli uomini.

È questa la vera testimonianza di Bruno: una testimonianza della bontà”.

Dom Ignazio ricorda che l’esclamazione ricorrente del Santo di Colonia era “O Bonitas!”, cioè “un grido di gioia nel percepire, in ogni cosa, i segni della bontà di Dio, una tenerezza ed un ottimismo che riusciva a vedere soprattutto il bene in ogni uomo ed in ogni vicenda”.

“Oggi – osserva – abbiamo tutti molto bisogno di attingere alla spiritualità di san Bruno, per recuperare, in questi tempi di incertezza e di sofferenza, la gioia della speranza che illumina i cuori. Ecco perché, radunati presso le reliquie di San Bruno, ci sentiamo uniti a tutti gli uomini che oggi soffrono, pregano e supplicano per ricevere un conforto. È questo il vero compito dei certosini nella Chiesa e nel mondo: testimoniare che l’essenza del cristianesimo è gioia, la gioia di sentirsi amati e di sentirsi capaci di amare”.

C’è poi un passaggio con chiaro richiamo alla stretta attualità, con un riferimento specifico non difficilmente interpretabile: “in un tempo in cui tanti cristiani pensano di mostrarsi tali erigendo muri o ostentando devozioni esteriori, San Bruno ci insegna invece la mitezza del nascondimento e del silenzio, di un amore autentico, il solo che può diventare apertura del cuore”.

“La devozione a San Bruno – prosegue – non appartiene solo alla popolazione di Serra San Bruno o della Calabria, ma si estende al mondo intero, sono infatti molte le parrocchie intitolate a questo Santo (che in realtà, per la sua vita nascosta, non doveva essere molto noto). Da molte parti – conclude – riceviamo richieste di frammenti di reliquie, ma non ci è possibile fornirle a nessuno, perché i resti di San Bruno si trovano sigillati in un’urna e nel busto argenteo e i certosini non possono disporne perché sono solo custodi, le reliquie infatti appartengono alla cittadinanza di Serra San Bruno, che da molti secoli vive un’intensa e ininterrotta devozione verso questo Santo”.