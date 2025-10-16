Il potere della ricompensa: dal marketing ai giochi

Marketing e gioco non sono mai stati così allineati come in questo periodo storico. Ci basti pensare a come con la gamification le meccaniche del gioco siano entrate nel mondo del marketing o viceversa come quest’ultimo riesca con tecniche sempre più innovative a supportare la promozione in ambito ludico.

Di base ciò che accomuna entrambe le sfere è proprio il potere della ricompensa. Prima di comprendere in che modo è utilizzato nell’uno e nell’altro contesto, va precisato che dal punto di vista delle neuroscienze esso è strettamente legato al desiderio e alla gratificazione.

Il desiderio di ottenere una ricompensa ci spinge a svolgere l’azione che ci gratifica. Il marketing ha fatto tesoro di questo principio convogliandolo in svariate strategie, che offrono sconti e vantaggi a chi decide di acquistare un prodotto o registrarsi su un sito.

Anche i programmi fedeltà funzionano grazie al meccanismo della ricompensa. Siamo portati ad acquistare per accumulare punti ed ottenere premi. L’esperienza d’acquisto non si esaurisce nel momento dell’acquisto, ma diventa un percorso continuo, strutturato in vari step con traguardi da raggiungere sempre nuovi. Il rapporto del cliente con il brand non solo si solidifica, ma diventa anche più duraturo.

La ricompensa, però, ha anche altre sfumature più evidenti quando viene applicata al mondo dei giochi. In tal caso, non si realizza necessariamente in un premio fisico. In Fortnite, ad esempio, la ricompensa può consistere nell’acquisizione di accessori estetici da utilizzare all’interno del gioco. In The Sims, invece, può esprimersi nella raccolta di gadget da collezionare oppure nuove capacità.

In alcuni giochi online, invece, la ricompensa si lega al gusto dell’imprevisto. Nel game show Crazy Time Live l’elemento sorpresa diventa parte del divertimento, così come tentare di sfidare la sorte e vincere. Qui la ricompensa non è solo legata a ciò che si ottiene, ma anche all’attesa stessa del risultato, in un equilibrio tra casualità e aspettativa che tiene viva l’interazione.

In ambito ludico, dunque, la ricompensa può essere l’esperienza stessa del gioco. Di fatto la gratificazione può derivare anche dal sentirsi parte di una comunità, come accade nei giochi multiplayer, oppure dall’impostare la strategia che più si desidera.

A guardarla, insomma, da qualsiasi prospettiva, la ricompensa resta un fattore da non sottovalutare, sia che la si adoperi per divertire sia che lo si faccia per vendere.