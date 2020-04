Il plauso di Fimiano alle misure adottate dalla Regione per contrastare l’emergenza Covid-19

“Una iniezione di risorse di 150 milioni di euro per far ripartire il comparto imprenditoriale nella nostra terra”. Lo definisce così Raffaele Fimiano il Riparti Calabria, “un’azione importante” tale da elargire il suo plauso all’assessore regionale Fausto Orsomarso, vista anche l’audacia di aver saputo prendere una decisione così importante dopo pochissimo tempo dall’insediamento.

“Come Dipartimento eccellenze calabresi – sostiene – applaudiamo convintamente all’iniziativa che sicuramente contribuirà a dare un aiuto alle tante realtà calabresi che sono il nostro know how per l’economia locale, in particolar modo il settore turistico, quello della ristorazione e le tante attività commerciali e artigianali che hanno subito un forte arresto economico a causa dell’emergenza coronavirus.

In un momento del genere è fondamentale contare su risorse economiche nel circuito regionale per dar slancio alla ripartenza della nostra regione. Ma un segno di riconoscenza va anche al presidente Santelli e a tutta la giunta per le tante azioni messe in campo al fine di affrontare la situazione in essere.

In particolar modo – continua Fimiano – penso all’azione dei 25 milioni di euro per le famiglie in difficoltà ma soprattutto i 25.000 tablet, con relativa connessione e software, dedicata alla didattica a distanza, per i ragazzi e le ragazze, un’azione dedicata alla formazione base importante per il futuro della nostra terra”.