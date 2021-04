Il pittore Fabio Mazzitelli omaggia Gabriele Vallone con un dipinto del ponte Morandi

*di Fabio Mazzitelli – In qualche occasione ho avuto modo di dialogare e conoscere Gabriele Vallone, giovane amministratore comunale di Parghelia, cittadina costiera della “Costa degli Dei”. Già membro e attivo socio dell’Istituto del Nastro Azzurro, della federazione provinciale di Catanzaro. Persona molto colta e legata profondamente alle Istituzioni che rappresenta in modo eccellente e qualificato. Durante alcune nostri dialoghi, ho avuto modo di scoprire che il dottor Vallone è un fervente “innamorato” di tutto ciò che riguarda la città di Catanzaro, arte, cultura, chiese, tradizioni, storia, personaggi, vie e piazze. Catanzaro è la città dove sono nato e dove tutt’ora risiedo, ho pensato di realizzare un dipinto su tela di una tipica e caratteristica veduta di Catanzaro, precisamente il ponte Morandi, con uno scorcio della città ed ho deciso di farne dono a Gabriele Vallone per il suo forte attaccamento e legame alla città di Catanzaro; perché possa sempre, attraverso la mia opera custodire la “città dei due mari” nel cuore e nella mente.

*pittore