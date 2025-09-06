Il piccolo imperatore dei sogni ridotti a poltrona

Falcomatà stamattina ha firmato la candidatura a sostegno di Tridico. Un gesto celebrato da un post intinto sui social nella consumata retorica d’accatto spalmata di “spirito di servizio”, locuzione che tradotta significa: tentare disperatamente di salvare la carriera mentre la città sprofonda da undici anni.

Certo, Tridico lo avrà pure sollecitato, ma la verità – quella che i muri conoscono bene – è amara: Falcomatà brigava da lungo tempo per la presidenza della Regione, un sogno titanico di corona e gloria. Poi la porta gli si è chiusa in faccia con un tonfo assordante. Ridimensionato, è stato costretto, lui (in)glorioso sindaco metropolitano, a ripiegare su un viottolo di campagna utile per condurlo, sotto l’ombrellino bucato del Partito Democratico, in direzione di uno scranno a Palazzo Campanella che tronca ambizioni e fa evaporare sogni in un contesto nel quale la politica è trasformata in strumento di sopravvivenza da poltrona.

Lo “spirito di servizio” che cede il posto a strade-burroni, uffici paralizzati, promesse svanite. Reggio Calabria, in realtà, ha conosciuto undici anni di spirito “diSservizio”, una sinfonia di caos amministrativo che anche in Sud Sudan troverebbero eccessiva.

I “tanti amministratori” che si vanta di aver riunito nel momento ha apposto il sigillo formale alla chiamata alle armi altro sono, in verità, una sparuta minoranza rispetto a chi da lui e dalla sua immagine tossica è fuggito nel corso delle stagioni consumate a Palazzo San Giorgio. I pochi rimasti non lo seguono per devozione, giammai: naufraghi aggrappati a una zattera che senza Falcomatà vedrebbero sbriciolato il loro artificiale status sociale.

Come pure sarebbe ora di dare finalmente un volto ed un nome ai “tanti cittadini” che ne avrebbero incoraggiato il passo: ad oggi fantasmi invisibili, spettri che non osano comparire, consapevoli che sostenere orgogliosamente il sindaco e la sua squadretta rappresenta una vergogna incancellabile. Immaginari quanto la città “normale” promessa undici anni fa.

Falcomatà, al culmine della sua tragica esperienza amministrativa, ci regala così il trittico perfetto: ambizioni ridotte, spirito svanito, corte di opportunisti. Palazzo San Giorgio è il palco della tragicommedia, lui recita e la città paga il prezzo per assistere al disastro.

Falcomatà non è un politico: è un monumento alla poltrona, un imperatore minuscolo tra polvere, rovine e fantasmi di città.