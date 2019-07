Il Perugia cerca talenti a Serra: provino per i piccoli atleti dell’Asd “San Bruno”

A pochi mesi dalla sua costituzione, l’Asd “San Bruno” ha già ottenuto l’attenzione di importanti realtà calcistiche. Nella giornata di oggi, Mauro Lucarini (dg Perugia), Marco Barci (football scout management Perugia per la Calabria) ed Enrico Liotta (dirigente Vigor Lamezia) sono giunti nella città della Certosa per vedere all’opera i talenti in erba guidati dal tecnico Michele Zaffino.

Positive le impressioni degli esperti che hanno, tra l’altro, rilasciato l’attestato di partecipazione al provino ed hanno riconosciuto il settore giovanile della compagine serrese come “Football Accademy Perugia”.

Le attività dell’Accademy partiranno a settembre ed avranno l’obiettivo di diffondere i sani valori sportivi, di migliorare le competenze tecniche ed atletiche e di stimolare l’aggregazione facendo emergere gli aspetti positivi della genuina competizione.

Soddisfatto per i progressi compiuti il tecnico Michele Zaffino, che punta ad intensificare “un’offerta sportiva duratura e di qualità”.