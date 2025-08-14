Il Pd vibonese contro il centrodestra: “Basta giochi di potere, serve responsabilità per i Tis”

“La drammatica situazione dei 35 tirocinanti (Tis) della Provincia di Vibo Valentia non può più essere strumentalizzata per finalità politiche di parte. Il Partito Democratico vibonese lo ribadisce con forza: l’amministrazione di centrodestra sta dimostrando un grave e pericoloso immobilismo, con la politica al servizio di beghe e battaglie di basso cabotaggio che mettono a rischio il futuro di tante persone e delle rispettive famiglie”.

È quanto affermano in una nota congiunta la segretaria provinciale del Pd Teresa Esposito ed il consigliere provinciale Antonino Schinella che aggiungono: “non possiamo sottacere al dolore e alla preoccupazione dei tirocinanti che rischiano un licenziamento immediato se non si procederà celermente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, senza la quale non sarà possibile stabilizzare questi lavoratori fondamentali per il funzionamento degli enti provinciali e comunali”.

“Rimaniamo sbigottiti – asseriscono i due esponenti democratici – dalle becere posizioni di Forza Italia e dei centristi, che, pur di «vincere» una battaglia politica meramente strumentale, rischiano di far perdere la vera guerra: quella della tutela dei diritti del lavoro e della tenuta economico-sociale della Provincia”.

I due chiedono “a tutte le forze politiche di mettere da parte personalismi e contrapposizioni ideologiche e di assumersi la responsabilità che il momento impone. Ed è per questo – spiegano – che ci siamo fatti promotori di una richiesta perentoria indirizzata al presidente della Provincia al quale abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio provinciale chiamato ad approvare i documenti contabili, propedeutici e necessari alla stabilizzazione dei 35 tirocinanti”. Esposito e Schinella invocato “onestà intellettuale e la capacità di distinguere le beghe di parte dalle reali necessità di gruppi di persone e dalle pratiche indispensabili per il buon funzionamento dell’intera Provincia e dei suoi Comuni”.

“Proviamo a essere umani – sentenziano – prima ancora che politici. Solo così si può evitare di far naufragare il lavoro di decine di famiglie innocentemente ostaggio di giochi di potere. E se ancora qualcuno crede che la politica odierna possa essere solo un campo di lotte senza regole, il Partito Democratico invita queste persone a fare un gesto di dignità politica: dimettersi.

La Provincia di Vibo Valentia – concludono – merita rispetto, concretezza e la capacità di guardare al bene comune. Per questo il Pd continuerà a lottare, con forza e determinazione, per la stabilizzazione dei Tis e per un’amministrazione finalmente responsabile e vicina ai bisogni della propria comunità”.