Il Partito democratico continua il viaggio nella sanità calabrese: tappe a Serra, Chiaravalle e Soverato

La sanità calabrese continua a vivere “una situazione di grave emergenza, con carenze strutturali, di personale e organizzative che mettono a rischio il diritto alla salute dei cittadini”.



Per affrontare questa criticità e proporre soluzioni concrete, il Partito democratico della Calabria, insieme ai consiglieri regionali, agli amministratori e ai dirigenti territoriali, sta portando avanti un percorso di ascolto e verifica sul territorio, incontrando operatori sanitari e cittadini per raccogliere segnalazioni e formulare proposte.



Dopo i precedenti incontri già svolti in diverse strutture sanitarie della regione, la nuova tappa del viaggio nella sanità calabrese prevede:

– Giovedì 3 aprile, alle ore 18:00, un incontro presso l’ospedale di Serra San Bruno.



Il giorno successivo, venerdì 4 aprile, la delegazione del Partito democratico proseguirà le visite con due tappe fondamentali:

• Ore 09:00 presso la Casa della Salute di Chiaravalle

• Ore 10:30 presso l’ospedale di Soverato



A seguire, si terrà una conferenza stampa per illustrare le criticità riscontrate e le proposte del Pd per il miglioramento del sistema sanitario calabrese che sarà conclusa da Marina Sereni, responsabile nazionale Pd Salute e Sanità.



Il Partito democratico conferma “il proprio impegno per garantire un sistema sanitario pubblico efficiente, accessibile e di qualità, nella convinzione che la salute sia un diritto, non un privilegio”.