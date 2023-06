Il Parco delle Serre promuove un corso di abilitazione per coadiutore del controllo numerico del cinghiale

Il Parco delle Serre ha promosso un corso di abilitazione per coadiutore del controllo numerico del cinghiale che si svolgerà tra giugno ed agosto con lezioni di 5-8 ore per giorno. Ai partecipanti verranno riconosciuti dei crediti formativi. L’obiettivo del corso è la formazione di operatori idonei alle attività di monitoraggio e controllo di fauna selvatica problematica. Il requisito è indispensabile per poter partecipare alle attività di controllo previste nell’area protetta.

Il corso – che si svolgerà presso la sede di via Santa Rosellina – è predisposto, in base alle indicazioni ed ai programmi approvati dall’Ispra, per fornire una preparazione generale relativa alle tecniche di controllo di specie problematiche con particolare riguardo alla specie del cinghiale. Sono previsti dei requisiti di ammissione: possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità; non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti ritenuti gravi dall’Ente rispetto al ruolo assunto dall’operatore; età compresa tra i 18 e 70 anni.

Le domande dovranno essere inviate entro il 16 giugno a mezzo posta o corriere all’indirizzo Parco Naturale Regionale delle Serre, Via Santa Rosellina n. 2- 89822 Serra San Bruno, consegnate a mano presso la sede dell’Ente, spedite per posta certificata all’indirizzo avvisi@pec.parcodelleserre.it.

Tutti gli adempimenti necessari sono indicati sul sito dell’Ente di tutela ambientale.