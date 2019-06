Il nuovo sindaco di Riace non poteva essere eletto

Antonio Trifoli non era in regola con i criteri normativi prescritti dalla legge in merito alla eleggibilità a sindaco.

Entrato a passo trionfale, grazie al 41% dei consensi, nel Municipio di Riace, il sindaco a capo di una lista civica affine alla Lega svolgeva servizio, in qualità di dipendente, presso il Comune, ricoprendo l’incarico di Ispettore della sicurezza, in poche parole agenti di Polizia Municipale. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 60 della legge 267 del 18 agosto del 2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali, l’incarico ricoperto è incompatibile in quanto diversi soggetti vincolati da un rapporto di collaborazione subordinata con le Amministrazioni Pubbliche non godono dell’eleggibilità. Il 26 aprile scorso la Giunta comunale di Riace si era espressa concedendogli un periodo, non retribuito, di aspettativa, a far data dal giorno successivo e con scadenza il 31 maggio, così da permettere che si candidasse a sindaco. Un escamotage inutile perché tale beneficio è contemplato esclusivamente a favore dei dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato.