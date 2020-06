Il nuovo corso alla Regione, il futuro del centrodestra e la crescita di Fratelli d’Italia: Wanda Ferro ospite di “On the news”

Il ruolo giocato da Fratelli d’Italia nel nuovo corso della Regione Calabria, la crescita nei sondaggi del partito di Giorgia Meloni, le prospettive di un centrodestra che viaggia verso nuovi equilibri interni.



Sono questi i principali argomenti che saranno affrontati nella puntata di “On the news” che sarà trasmessa in live streaming sabato, a partire dalle ore 16, sulle pagine Facebook della trasmissione di approfondimento politico-sociale e del giornale on line “Il Meridio”.

I conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano) discuteranno insieme al deputato Wanda Ferro anche di importanti temi del momento: le politiche regionali e governative per affrontare la crisi economica scaturita dal lockdown, il caso delle “indennità differite” dei consiglieri regionali calabresi, le problematiche delle aree interne, le strategie per avviare un duraturo cammino di sviluppo, i meccanismi di ripresa del dialogo fra cittadini ed Istituzioni.