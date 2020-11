Il nuovo commissario alla Sanità Zuccatelli positivo al Covid: “Sono in quarantena, asintomatico”

Prime parole pubbliche per il nuovo commissario della Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. Interpellato telefonicamente dall’Adnkronos, Zuccatelli ha affermato di essere “contento” per la nomina, ma “frastornato” per via delle numerose chiamate ricevute. “Sono anche stanco – ha aggiunto – perché sono in quarantena, essendo risultato positivo al coronavirus, sebbene asintomatico”. Nei mesi scorsi, Zuccatelli era stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sull’efficacia dell’uso della mascherina.