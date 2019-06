Il noto architetto Franco Mancuso ammira le bellezze di Monterosso Calabro

Un visitatore d’eccezione per Monterosso Calabro, il professor Franco Mancuso, è stato ricevuto dal sindaco Antonio Lampasi e dal vicesindaco Maria Grazia Crispino.



Stamattina il professore, accompagnato dalla moglie e dalla sua bellissima nipotina, ha fatto visita al borgo dell’Angitolano, passeggiando per le “viuzze” che tanto ha apprezzato per la bellezza del piccolo centro che ancora mantiene il fascino immutato del passato, sebbene oramai con pochissima popolazione residente, e che nel 2016, è stato inserito tra i 20 paesi più belli d’Italia nella lista stilata da Skyscanner.

“Mia nonna mi descriveva sempre con nostalgia e dovizia di particolari le viuzze di Monterosso, suo paese di origine”, ha ricordato, con emozione, Mancuso, raccontando del suo legame con il borgo, mentre ne ammirava i numerosi luoghi caratteristici e le peculiarità paesaggistiche, storiche e architettoniche.

Franco Mancuso è un noto architetto che per diversi anni è stato professore ordinario di Progettazione urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia, oltre ad avere insegnato all’EPAU (Ecole Politecnique d’Architecture et Urbanisme) di Algeri e ha tenuto conferenze e seminari presso l’ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design) e presso molte Università e istituzioni europee ed extraeuropee.

È uno dei massimi esperti nel campo delle problematiche connesse alla valorizzazione delle testimonianze dell’Archeologia industriale e al recupero delle strutture produttive dismesse, oltre che nei processi di riqualificazione e rigenerazione di borghi storici.