Il mondo del gioco pubblico italiano sorride con il Governo Draghi: cosa cambierà?

Un mese e poco più, ma l’Italia di Mario Draghi ha già una sua direzione. Mentre il premier dovrà risolvere la crisi da Covid-19, vi sono altre questioni irrisolte che necessiteranno di risposte.

Tra queste anche quella legata al mondo del gioco pubblico italiano. Tutti i partiti politici alla fine sono stati accontentati e per il gioco potrebbe presto aprirsi una miglior fase storica. Anche perché il Premier è lo stesso che nel 2017, da numero uno della BCE, decise di investire in Novomatic, leader tra le software house produttrici di giochi. La vera partita si giocherà sul Recovery Fund, in cui verrà coinvolto il MEF, ma con tutti i ministeri, in primis quello ecologico e digitale, rispettivamente guidati da Roberto Cingolani e Vittorio Colao. Ma nello specifico cosa cambierà per il gioco pubblico, grazie alla presenza di Mario Draghi?

Già con la squadra di governo, tra vecchie e nuove proposte, gli operatori legali del gioco hanno potuto sorridere, pensando al periodo di crisi che ha vissuto il settore fisico. Anzitutto perché tramonta definitivamente la stagione restrittiva guidata per quasi tre annate da Giuseppe Conte. Il nuovo Esecutivo, che nasce dalla concretezza della concezione europeista, resta una garanzia per il settore e per gli altri a seguire. La normalità di certo tarderà ad arrivare, ma la concretezza non manca. Tra i vari Ministeri spiccano già rappresentanti che hanno già esperienza in materia di gioco pubblico. Il numero uno del Turismo, Massimo Garavaglia, Giancarlo Giorgetti, oggi al Mise, a Renato Brunetta, ministro della PA, per citarne qualcuno. Si tornerà sui temi e di riforme già si è cominciato a parlare, a cominciare dalla Pubblica Amministrazione. Insomma la ricerca della sinergia tra MEF, MISE, PA, settori che dovranno collaborare a stretto contatto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è appena cominciata. Occhi puntati su innovazione, tecnologia e riforme per far tornare a splendere il settore del gioco pubblico italiano.

Puntando su tecnologia e digitale i benefici per il settore gioco, soprattutto per i casinò online, sono destinati a essere notevoli. Colao da questo punto di vista è una garanzia, e con i nuovi servizi potrebbero essere implementate altre soluzioni di controllo e gestione di giochi, anche in termini di prevenzione e tutela dei consumatori. Insomma, il settore potrebbe fare un autentico salto di qualità verso una piena sostenibilità. E perché no: puntando ad una riforma generale e al riordino. Una promessa che non può essere disattesa.