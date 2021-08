Se il Covid-19 ha dato una importante spinta alla digitalizzazione, tanto necessaria quanto non più rinviabile, è anche vero che alcuni settori hanno solo migliorato un universo digital e tecnologico già di altissimo profilo. Tra questi spicca il mondo dei casinò online ed in particolare delle slot machine.

I siti di slot online con soldi veri oggi offrono solo il meglio sul mercato, potendo sfruttare una tecnologia di primo livello e soprattutto in perenne aggiornamento. Ora, con l’arrivo imminente della rete 5G, il mondo del gioco è destinato ancora a cambiare e migliorarsi: più veloce, più accessibile, più rapido e connesso.



La tecnologia delle slot machine



Ma in cosa si traduce la tecnologia nelle slot machine online? In questo caso è bene parlare di gamification. Un termine generico nel 2010, quando a coniarlo fu Jessy Shell, inconsapevole di aver creato poi dieci anni dopo una filosofia, un mood che non può essere semplicemente spiegato come “utilizzo di dinamiche ludiche in contesti non ludici”.



Si tratta dell’elemento che ha permesso di far fare il salto di qualità alle slot: da macchinette da bar a moderni strumenti tecnologici, con un comparto audiovisivo di prim’ordine e un gameplay che rasenta molto quello delle classiche console da gioco.



La nuova dimensione



C’è poi una nuova dimensione della tecnologia nelle slot machine, direttamente legata ai miglioramenti di innovazioni partoriti in questi anni. Dal 2007 più o meno, quando hanno fatto la loro comparsa gli smartphone.



Da qui sono nate le prime app ed il gioco ha trovato una nuova dimensione, proprio sui dispositivi mobile. Il gioco si è trasferito così dappertutto, con una portabilità impronosticabile solo qualche anno fa. Oggi l’accessibilità è praticamente garantita ovunque, grazie alla possibilità degli smartphone di utilizzare una propria connessione e garantire una giocabilità di altissima qualità.



Le ultime novità



Le ultime novità tecnologie invece riguardano la realtà virtuale e l’Intelligenza Artificiale. Se la prima ha aumentato le performance dei giochi, al punto che è davvero difficile distinguere gli stessi dalla realtà, la seconda ha ulteriormente innalzato il livello.



Maggior sicurezza, maggior rapidità, studio completo e corretto dei comportamenti di gioco e soprattutto supporto e sostegno ventiquattro ore su ventiquattro con servizi offerti ai giocatori tanto da un punto di vista individuale quanto da un punto di vista personale.



I social media, come su tutto, hanno fatto il resto. La connessione coi social media ha allargato il bacino del gioco. Gli stessi social hanno aperto delle proprie game room. Tutto all’insegna della gamification, della tecnologia, del divertimento. Il senso più puro di intrattenimento in pochi, semplici click.