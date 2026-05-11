Il mito di Morricone al teatro Francesco Cilea

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra consolida la propria presenza nel panorama culturale del Mezzogiorno annunciando il prestigioso debutto presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’evento “LOVE MORRICONE – Archi & Voci”, fissato per il 29 maggio alle ore 21:00, si attesta come l’appuntamento centrale della programmazione primaverile, registrando già una significativa adesione di pubblico.

La proposta artistica si configura come un’architettura sonora di elevato rigore, strutturata per restituire la complessità compositiva del Maestro Ennio Morricone attraverso un programma che ne esplora la duplice cifra stilistica: quella cinematografica e quella legata all’arrangiamento d’autore. Il percorso musicale muove dall’epopea del cinema mondiale — con le celebri pagine di Nuovo Cinema Paradiso, Malèna e la solennità di Mission — fino a giungere alla monumentale e iconica “trilogia del tempo” realizzata per la cinematografia di Sergio Leone.

Accanto alla produzione per il grande schermo, il concerto approfondisce il genio di Morricone quale artefice della modernizzazione della canzone italiana. Sarà dunque possibile apprezzare la raffinatezza orchestrale di temi immortali quali “Se telefonando”, “Il Mondo” e “Che cosa c’è”, brani che hanno ridefinito i canoni dell’estetica musicale contemporanea.

L’esecuzione è affidata alle compagini orchestrali e vocali del Coro Lirico Siciliano, istituzione di comprovato prestigio nel settore lirico-sinfonico internazionale. La concertazione e la direzione sono curate dal Maestro Francesco Costa, con il supporto solistico del tenore Lorenzo Papasodero, garantendo un’interpretazione filologicamente accurata e di alto profilo artistico.

L’approdo presso il massimo tempio della cultura reggina conferma l’impegno del Festival nel promuovere la valorizzazione del patrimonio immateriale e la diffusione di eventi di alta qualità artistica sul territorio. Una celebrazione solenne e irripetibile del genio italiano, che invita la cittadinanza a una partecipazione consapevole nel segno dell’eternità musicale. Un’occasione irripetibile per lasciarsi accarezzare dall’eternità.