“Il mare di Tropea rimane eccezionale”: il Comune rassicura rispetto alla comunicazione dell’Arpacal

“Possiamo rassicurare tutti circa la qualità eccezionale delle acque del mare che abbracciano la nostra città”. È quanto si legge in una nota del Comune di Tropea.

“Effettivamente – viene rilevato – la comunicazione Arpacal recita Tropea a causa di un disallineamento della cartografia, tuttavia, l’area interessata dal prelievo e da eventuali problematiche – è bene sottolineare in corso di verifica da parte della stessa azienda – riguardano il territorio del comune di Parghelia, segnatamente, la foce del torrente Le Grazie”.

“Inoltre – viene aggiunto – per come evidenziato da Arpacal, nell’area interessata (che, si ribadisce, non è Tropea) sono in corso verifiche atteso che il dato può essere stato compromesso dalle abbondanti precipitazioni meteoriche che hanno colpito il territorio nei giorni precedenti il prelievo”.