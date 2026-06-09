Il Locri Athena Nike stravince alle Pigiessiadi

La spedizione locrese alle Pigiessiadi di Rossano è stata un grande successo. La squadra, accompagnata da Carlo Alia e Ferdinando Armeni, ha trionfato in entrambe le categorie a cui ha preso parte: Under 17 femminile e Open femminile.

Le ragazze si sono divertite nella splendida struttura del Nausicaa, dove si è disputato il torneo di calcio a 5. Tra competizioni, momenti di socializzazione e incontri, sono stati quattro giorni travolgenti e ricchi di emozioni.



Il torneo è iniziato mercoledì 3 giugno con la categoria Under 17. Le locresi hanno esordito con una vittoria per 11-0 contro l’Evergreen di Bova Marina grazie alle reti di Vartolo (tripletta), Ameduri (doppietta), Armeni, Lacopo, Grillo e Fazzalaro. Nella seconda partita è andato in scena il big match contro la Xenium e, al termine di una gara combattuta, le amaranto si sono imposte con un perentorio 3-0 grazie alla doppietta di Vartolo e alla rete di Fazzalaro. Nella terza gara sarebbe bastato un pareggio per conquistare il titolo, ma le amaranto hanno surclassato la Sirius di Cittanova con un netto 6-0, firmato dalla tripletta di Vartolo, dalla doppietta di Grillo e dalla rete di Fazzalaro, aggiudicandosi così il titolo da imbattute e senza subire alcuna rete.

Le ragazze che hanno preso parte alle Pigiessiadi Under 17 sono state: Sofia D’Amico, Giada Ameduri, Aurora Armeni, Giorgia Vartolo, Myriam Grillo, Giulia Fazzalaro, Giada Lacopo, Alice Crisafi, Giulia Commisso e Melania Ciccia. Oltre a questo torneo, il duo Armeni-Alia ha iscritto le stesse ragazze dell’Under 17, alle quali si sono aggiunte Evelyn Furina e Domenica Pulitanò, anche al torneo Open di calcio a 5 femminile, per consentire alle giovani atlete di confrontarsi con avversarie di maggiore esperienza ed età.

La prima partita contro la Xenium di Villa San Giovanni, formazione che ha militato nel campionato regionale di Serie C di calcio a 5, si è conclusa sullo 0-0. Un risultato che sta stretto alle amaranto per la mole di gioco prodotta. La squadra è uscita dal campo con l’amaro in bocca per il risultato, ma soddisfatta per la prestazione offerta e per l’attenzione dimostrata. Nella seconda partita del torneo Open, le locresi hanno affrontato le esperte ragazze della Futura Salerno, che hanno chiuso ogni spazio con esperienza e determinazione, portando il match sullo 0-0. Due punti in due partite per le amaranto, ma con il sapore della beffa. Tutto si decideva nella terza giornata: tutte e quattro le squadre avevano la possibilità di alzare la coppa e le ragazze dell’Athena Nike Locri avevano un solo risultato a disposizione, la vittoria.

La mattina del 6 giugno le locresi hanno affrontato la siciliana Stefanese di Barcellona Pozzo di Gotto sfoderando una prestazione straordinaria e imponendosi con un netto e meritato 4-0 grazie alla doppietta del capitano D’Amico e alle reti di Furina e Fazzalaro, che hanno concretizzato il grande lavoro di squadra.

La società locrese torna così a casa con un doppio trofeo: la coppa Under 17 e la coppa della categoria Open. A questi successi si aggiungono il titolo di capocannoniere Under 17 conquistato da Giorgia Vartolo e il riconoscimento di miglior portiere assegnato ex aequo a Giada Ameduri e Giada Lacopo.

Un importante riconoscimento per il lavoro che, in soli due anni, la società locrese sta portando avanti. Il club amaranto partecipa ai campionati FIGC Under 12, Under 15, Under 17 e Prima Squadra, oltre ai campionati PGS di calcio a 5 Under 17 e di calcio a 9 Under 13, offrendo così la possibilità di giocare a oltre 30 ragazze appassionate di calcio.

Il movimento continua a crescere e la società locrese sta già programmando il futuro per proseguire il proprio percorso di sviluppo sempre sotto l’ “ala” della squadra campione d’Italia dell’AS Roma.