Il Lions Club fa conoscere Serra San Bruno a 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo

Inizia con il botto l’anno sociale del nuovo presidente Leonardo Bertucci. Il Lions Club di Serra San Bruno nei giorni scorsi ha ospitato 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo: il service è stato quello del campo Vesuvio organizzato in maniera magistrale dal Lions Club di Vibo Valentia e dal suo responsabile Ali Barati a cui ha fatto seguito la collaborazione del Lions Club di Serra San bruno che ha fatto gioire per un’intera giornata i ragazzi. Questi ultimi si sono cimentati tra i percorsi del parco avventura “Adrenalina Verde” per poi spostarsi per una visita tra cultura e spiritualità verso i magnifici percorsi intorno alla Certosa.

Il presidente si è detto estremamente “soddisfatto della riuscita dell’evento” e ha ringraziato tutti coloro che si sono spesi per coordinare le vari fasi della giornata serrese del campo Vesuvio.

Tra i realizzatori delle iniziative, oltre allo staff del parco avventura “Adrenalina Verde”, vi sono Bruno Lagrotteria che ha accompagnato i ragazzi alla scoperta del museo certosino, la guida Francesca Scordo dell’associazione “Terre Bruniane” e Giuseppe De Raffaele del “Ritrovo Santa Maria” ed il responsabile del service del Club di Serra San Bruno Antonio Bruno Tassone.