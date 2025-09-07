Il labirinto di Vanni, l’Icaro che siamo tutti

di Vittoria Bartone – Allora… non sempre si può scrivere subito, sapete? Io ci ho messo qualche giorno. Lo spettacolo è stato il 4 settembre, sono stata lì, e solo adesso riesco a parlarne. Perché? Perché quello che ho visto… non si mette giù così, veloce. Serve tempo. Serve respirare.

Alla fine, giusto qualche commento con un’amica: “Bello, bravo…” e basta. Niente di più. Il giorno dopo, altri messaggi, ma con nessuno ho condiviso quello che ho e che abbiamo provato. Mentre Icaro/Vanni si dimenava tra i muri del parco archeologico di Soriano Calabro: un po’ pregando, un po’ urlando, un po’ ridendo, un po’ cercando e soprattutto facendoci sentire l’odore del dolore. Eh sì, l’odore del dolore.

Io… io no, non mi sono commossa. Altre persone sì, lo vedevo. Ma io ero resistente. Io non volevo sentire, non ancora. Ma capivo tutto, ma… sentire? No. Non volevo. Resistente al dolore.

Il dolore, sì… il dolore disturba. Lo temiamo come fosse la peste. Non siamo abituati ad accogliere quello degli altri… né il nostro. Eppure lì dentro c’è un materiale prezioso. Conoscenza, senso, trama. Dentro ognuno di noi ci sono semi di tutte le patologie mentali. Chi si ammala ce li mostra, ci fa da specchio. L’esagerazione serve a questo: a farti vedere.

Quando lo spettacolo comincia capisci subito che non puoi guardarlo distrattamente. Icaro ti afferra. Cammina, parla, respira. Ti prende e non ti lascia andare. Anche quando i nessi sembrano sparsi, lui ti trascina dentro.

Vanni. Il protagonista. Vanni è Icaro, ma non quello dei libri di scuola. È un uomo che ha perso tutto: il figlio, la moglie, la famiglia. Se fossimo al Centro Italia lo chiameremmo barbone; se fossimo al Nord, clochard; e se fossimo ancora più a Nord, el barón del sol. Qui al Sud? Lo scemo del villaggio. L’uomo senza memoria che vaga tra panchine e lampioni, con pochi oggetti addosso.

Parla da solo, cerca di ricordare. Non sa più perché deve volare, né dov’è il mare, né come sia arrivato lì. È intrappolato in un labirinto mentale. Poi, piano piano, tutto riaffiora: la valigia piena di piume, il figlio perduto, il dolore che non puoi scacciare. La missione: spiccare l’ultimo volo. Prima verso il cielo, poi giù, nel mare per ricongiungersi a lui.

Vanni costruisce le sue ali un passo alla volta. E tu lo segui col fiato sospeso. Vuoi sapere se ce la farà e alla fine, ce la fa. E così, come ce la facciamo tutti. Quando smettiamo di fuggire e scegliamo di guardare il dolore in faccia. È lì che smettiamo di essere spettatori, smettiamo di essere zombie e torniamo protagonisti della nostra vita.

Per questo mi viene da dire che chi può, dovrebbe proprio andare a vederlo. Vale l’occasione. A Soriano Calabro le sedie erano quasi tutte occupate, certo, ma mi sarei aspettata di vedere gente in piedi, accalcata pur di esserci, e invece no. Non è che servisse più pubblico per rendere giustizia allo spettacolo: la sua forza si percepiva comunque. Ma chi non c’era ha perso un’occasione di riflessione, di quelle rare, e soprattutto quel silenzio condiviso dove la sua voce ci teneva insieme.

Perché, in fondo, il volo di Icaro non è la caduta. È il coraggio. Il coraggio di provare a spiccare il volo anche quando sappiamo che farà male.

E Luca Fiorino… ha ringraziato Salvatore Arena per questo testo. Mentre lo diceva ho percepito chiaramente che la follia di Icaro, in qualche modo, era anche la sua. Ed era anche la mia. Forse lo è di tutti. Tutti la temiamo, ma tutti, se vogliamo davvero vivere, dobbiamo solo guardarla in volto. E abbracciarla.