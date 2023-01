Il gruppo di minoranza di Nardodipace aderisce all’Udc

“L’intero Gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Nardodipace, costituito dal capogruppo Piero Tassone, già candidato a sindaco alla scorsa tornata elettorale, e dai consiglieri comunali Cosimo Tassone e Aurelio Tassone (ex assessore comunale), hanno annunciato la loro formale adesione all’Udc”.

Il segretario provinciale dello Scudocrociato Salvatore Bulzomì mostra soddisfazione nel segnalare nuove adesioni e sostiene che “questa nuova entrata rafforza quindi l’intenso lavoro che la segreteria provinciale sta svolgendo per la ricostituzione capillare nell’intera provincia vibonese” del partito centrista, “a cominciare proprio dalle Istituzioni locali, per riportare l’Udc allo splendore di un decennio fa, allorquando si attestava tra i partiti più forti e radicati non solo della nostra provincia ma, soprattutto, dell’intera regione”.

Secondo Bulzomì, “il capogruppo Piero Tassone ed i consiglieri Cosimo e Aurelio Tassone offriranno un elevato contributo per la crescita del partito, sull’onda del proficuo e costante impegno sinora profuso nella comunità di Nardodipace, seppur dai banchi della minoranza, diffusamente apprezzato dai loro concittadini”.

Il dirigente centrista ringrazia,, quindi, “i tre consiglieri comunali di Nardodipace per la fiducia accordata a me ed al partito che rappresento” ed estende “il più vivo ringraziamento anche al vicesegretario provinciale Romano Loielo per l’impegno che sta dimostrando nella riorganizzazione dell’Udc a livello provinciale e, segnatamente, nell’area delle Serre, dove sono certo raccoglieremo a breve ottimi risultati”.