Il Governo impugna la legge per la stabilizzazione dei precari della Regione Calabria

Quello che era stato annunciato come un risultato già acquisito si è trasformato in un grande punto interrogativo. I precari della Regione Calabria restano infatti ancora nell’incertezza perché il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Calabria n. 42 del 28 dicembre 2021 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico)”, in quanto talune disposizioni in materia di finanza pubblica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Dunque, si torna al punto di partenza poiché un ostacolo non indifferente si pone sulla strada di questi lavoratori. L’operazione è più complicata del previsto e ora tecnici e politici dovranno pensare ad una nuova soluzione.

Stessa sorte è toccata alla legge n. 41 “Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici). Proroga termini”, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, violano l’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Disco verde, invece, alla legge n. 43 “Autorizzazione all’acquisizione di azioni di Sacal Spa da parte della Società Fincalabra Spa. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007” e alla legge della n. 44 del “Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)”.