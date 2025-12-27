Il Gospel inaugura la stagione Ama Calabria 2025/2026 al Teatro comunale di Vibo Valentia

Il Concerto Gospel di Pastor David Wright & New York Fellowship Choir, andato in scena ieri al Teatro comunale di Vibo Valentia in doppio appuntamento, alle ore 17:00 e alle ore 21:00, ha registrato il tutto esaurito in entrambi gli spettacoli, confermando la straordinaria risposta del pubblico e il forte impatto dell’avvio della stagione teatrale Ama Calabria 2025-2026.

Una partecipazione ampia, attenta e profondamente coinvolta ha accompagnato l’arrivo a Vibo Valentia, prima assoluta in Calabria, di una delle formazioni gospel più apprezzate a livello internazionale, chiamata a proseguire idealmente il percorso inaugurale del nuovo Teatro comunale. La scelta di affidare al gospel uno dei primi appuntamenti della stagione si è rivelata pienamente coerente con la visione artistica del progetto: un linguaggio musicale capace, per sua natura, di costruire comunità e di trasformare il concerto in un’esperienza condivisa.

Guidato da Pastor David Wright, il New York Fellowship Choir, fondato nel 1993 dal Reverendo Timothy Wright, ha dato vita a uno spettacolo di grande intensità emotiva e qualità musicale. La forza corale, la potenza ritmica e l’energia espressiva hanno coinvolto i presenti in modo diretto e spontaneo: in più momenti della serata il pubblico ha partecipato attivamente, cantando e accompagnando la musica con battiti di mani e movimenti spontanei, in un clima di autentica condivisione.

Al termine dei concerti, gli artisti hanno voluto prolungare questo dialogo intrattenendosi con il pubblico all’uscita, rendendosi disponibili per saluti, fotografie e autografi, suggellando così una serata che ha superato i confini della semplice esibizione per trasformarsi in un incontro umano e culturale.

Il successo registrato rappresenta un segnale chiaro. Non si tratta soltanto di entusiasmo legato all’evento, ma della conferma che una proposta artistica solida, curata e di alto profilo è in grado di intercettare l’interesse del pubblico e di generare una partecipazione autentica. In questo contesto, il doppio sold out del concerto gospel si inserisce in un avvio di stagione che segna l’ingresso del nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia nella vita culturale della città, trasformandolo in uno spazio finalmente vissuto.

Il calendario della stagione Ama Calabria proseguirà il 17 gennaio 2026 con “Il nuotatore di Auschwitz”, interpretato da Raoul Bova, confermando un progetto culturale che intende coniugare qualità artistica, profondità tematica e attenzione al pubblico.