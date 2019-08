Il giro d’Italia di Salvini sulle spiagge approda in Calabria: tappe ad Amantea e Soverato

A ridosso di Ferragosto il giro d’Italia sulle spiagge iniziato da Matteo Salvini raggiungerà la Calabria.

Due le tappe previste, entrambe sabato prossimo 10 agosto: il leader della Lega sarà alle 18 a sul lungomare di Amantea e, tre ore più tardi, alle 21, la scena si sposterà, invece, su quello di Soverato. Il ministro dell’Interno approderà nella nostra regione direttamente dalla Basilicata, dove è in programma un comizio a Policoro nella stessa giornata e dalla punta dello Stivale si sposterà in Sicilia: tre gli appuntamenti in via di allestimento nell’isola.