Il giovane atleta Eros Tassone (Asd “Fit for life with Andrea”) ottiene il primo posto alla gara “Iron man”

Il giovane atleta fabriziese Eros Tassone, preparato dal coach Andrea Marino dell’Asd “Fit for life with Andrea” di Serra San Bruno ha ottenuto il primo posto nella gara “Iron man” svoltasi a Roccella Jonica. Il 18enne ha dovuto affrontare duri allenamenti e mantenere una dieta ferrea (seguito in questo aspetto dal team “Questione di metodo” di Catanzaro), ma ha conquistato un risultato di rilievo che lo spinge a migliorarsi ulteriormente.

“È stato un lungo percorso – ha commentato Tassone a margine dell’evento -, un cammino fatto di sfide, di sacrifici, di ostacoli superati e traguardi conquistati. Non è stato sempre facile. Ci sono stati momenti di incertezza, giorni in cui sembrava

impossibile andare avanti. Ma è proprio in quei momenti che abbiamo scoperto la nostra forza. Abbiamo imparato – ha aggiunto – a credere in noi stessi, a rialzarci dopo ogni caduta. Ringrazio tutti gli sponsor per il loro supporto e contributo, perché mi hanno accompagnato fino al raggiungimento di questo importante traguardo”. L’atleta ha poi ringraziato Andrea Marino, Alessio Calabrò e Sara Chiera per “avermi regalato questa fantastica esperienza” e ha sostenuto che “è grazie alle competizioni che lo sport fa capire la sua importanza, quando ansia e adrenalina entrano in gioco per poi regalarti forti emozioni. Oltre a farti stare bene, lo sport ti consente di metterti a confronto per avere maggiori soddisfazioni”.

Molto soddisfatto anche il coach Marino che ha ribadito l’invito “ad allenarsi non solo per le competizioni, ma anche per il benessere fisico e psicologico” evidenziando che “lo sport va praticato indipendentemente dall’età alla luce dei benefici che esso regala”.