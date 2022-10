Il Gioco d’Azzardo a beneficio delle Province italiane

Lo scorso agosto, una legge è stata proposta per l’allontanamento di slot machine e sale da gioco gioco dai cosiddetti “luoghi sensibili”, quali case per anziani, scuole e luoghi di culto. Quali motivi ci sono dietro a questa decisione, e quali effetti, positivi e negativi ne conseguiranno?

La verità è che il gioco d’azzardo dà lavoro a molti, e non è solo una questione di alti profitti, ma anche di piccole imprese, ed aziende familiari. Anche da una prospettiva più ampia c’è da dire che il gioco d’azzardo è una fonte di guadagno non solo per le singole imprese, ma per l’intero paese. Singole province infatti sono in grado di portare un guadagno di quasi 50 milioni di euro.

Ovviamente abbiamo assistito ad una drastica decrescita dei guadagni a causa della chiusura di massa dovuta al covid. Ora, due anni dopo la fine della pandemia, stiamo assistendo al recupero e magari addirittura il superamento dei livelli del gioco d’azzardo pre-pandemia.

Il Gioco d’Azzardo nelle singole Province

Nel 2019, l’ammoentare delle giocate complessive della popolazione italiana ha superato il miliardo di euro. L’ampiezza demografica ha molta influenza su questi dati, in quanto le province di Roma, Milano e Napoli sono prime in classifica.

Diversa è la facenda se si parla di raccolta pro capite, ovvero il risultato che si ottiene dividendo il numero di giocate registrate per il numero di maggiorenni residenti in una determinata zona. Questo calcolo ci porta a scoprire che le tre province con il più alto tasso di raccolta pro capite sono Prato, Teraamo e Rovigo. Le più basse invece sono Agrigento, Crotone ed Enna, dove sono stati giocati solo 623 euro.

L’Impatto della Nuova Legge

Questi dati ci fanno capire che l’impatto di una legge come quella menzionata ad inizio articolo avrebbe un enorme impatto sulla popolazione, e sull’economia del nostro paese. Qual è il beneficio alllora? La divisione netta tra il gioco legale ed illegale. Infatti implementando le leggi esistenti, sarebbe più facile monitorare le aziende che operano all’interno dei limiti legali, e quelle che invece cercano il profitto altrove.

Ma non disperate, nonostante le leggi sul gioco d'azzardo siano in continua evoluzione, il gioco d'azzardo online sta beneficiando dell'avvento della tecnologia per migliore l'esperienza del betting in rete.

L’economia italiana ha visto momenti migliori, ed una legge ad alto impatto su uno degli ambiti in crescita, ovvero il gioco d’azzardo, portrebbe a nuove e sconosciute situazioni. Il gioco d’azzardo non è l’unico ambito a rischio, infatti per molti comuni e province, anche gli aspetti più scontati della vita stanno subendo dei cambiamenti drastici. Requisiti normali come energia, acqua e gas, stanno aumentando di prezzo vertiginosamente, a causa delle attuali condizioni geo-politiche in Europa.