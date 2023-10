Il Gal “Terre vibonesi” riparte da Spadola e scommette sullo sviluppo sostenibile

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del Comune di Spadola, l’evento organizzato dal Gal “Terre vibonesi” che ha visto inoltre presente anche il Parco delle Serre. Nel corso della serata è stato presentato il nuovo bando 6.2.1 “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”. La riunione ha rappresentato un momento importante per incontrare cittadini e imprenditori, per trarre vari e interessanti spunti dallo scambio reciproco di idee, opinioni e proposte di sviluppo per queste aree le cui potenzialità devono essere valorizzate.



L’obiettivo è quello di “riconoscere, riscoprire e sfruttare al massimo le risorse disponibili (boschi, prodotti agricoli, attività agropastorali, prodotti tipici, tradizioni) per creare nuove opportunità di lavoro e di crescita in ambito economico e sociale, favorendo un processo inverso di ripopolamento dei territori e trattenendo qui i nostri giovani, che rappresentano la linfa vitale del nostro territorio”. È necessario pertanto creare le condizioni necessarie affinché venga garantita la formazione di chi, pur avendo le idee e la forza di volontà, non ha le risorse necessarie per portare avanti i suoi progetti. Si deve garantire perciò la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nuovo modello di sviluppo.

È per questo motivo che all’evento erano presenti anche il commissario straordinario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, il presidente del Gal “Terre vibonesi” Vitaliano Papillo e il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, che hanno “dimostrato negli anni di aver dato una spinta indiscutibile alla valorizzazione del territorio in termini di idee, di sviluppo e di dinamicità”.

Il comune di Spadola nel corso dell’evento è stato riconosciuto del ruolo di Comune capofila sul progetto “Valorizzazione della montagna”.

Piromalli ha quindi ringraziato “il presidente del Gal per l’importante riconoscimento che ha voluto assegnare al Comune di Spadola”, ribadendo che svolgerà “con impegno e dedizione questo importante incarico”.

Nelle prossime settimane sarà organizzato un altro incontro, “sperando che nel frattempo sia maturata qualche nuova idea che possa essere recepita e accolta”.