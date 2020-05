Il Gal Terre Vibonesi approva la graduatoria provvisoria della misura di sostegno a micro filiere e mercati di prossimità

Un nuovo passo avanti verso lo sviluppo delle Terre Vibonesi è stato compiuto dal Gal, il cui Consiglio di Amministrazione, nonostante il blocco determinato dalla pandemia, ha approvato giovedì scorso la graduatoria provvisoria della misura 4.2.1, a sostegno degli investimenti nell’innovazione, trasformazione e commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli.

Si tratta di 400 mila euro che andranno a finanziare undici idee progettuali, con effetti benefici sul territorio e sul tessuto economico ed occupazionale. Anche stavolta sono state ammesse quasi tutte le domande presentate, ad eccezione di qualcuna che non ha rispettato le previsioni del bando relativamente alla documentazione. La graduatoria è consultabile online sul sito istituzionale della nostra agenzia di sviluppo (http://www.galterrevibonesi.eu/graduatorie-pal-provvisorie/), anche per permettere agli esclusi che eventualmente lo ritenessero di presentare istanza di riesame della loro pratica entro quindici giorni. Trascorso questo tempo il Gal procederà ad approvare la graduatoria definitiva e ad inviarla al competente Dipartimento regionale per l’approvazione finale e l’autorizzazione all’emissione dei decreti di finanziamento ai beneficiari, che potranno avviare concretamente il loro progetto ed iniziare a contribuire al rilancio economico e lavorativo delle Terre Vibonesi.