Il focolaio di Monterosso e le strategie anti-Covid: Antonio Lampasi ospite di “On the news”

Il sorgere di un focolaio a Monterosso, le strategie e le decisioni assunte per arginare il diffondersi del contagio, l’attività di sindaci in trincea contro il Covid. Sono questi i temi principali di cui si parlerà nella puntata di “On the news”, che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino) ci sarà il sindaco del paese dell’Angitolano, Antonio Lampasi, che descriverà anche i sentimenti provati dalla sua comunità volgendo poi lo sguardo verso il futuro.