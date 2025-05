Il “Festival delle fiabe a Locri con Locride FiabArte”: tre giorni di storie, arte e incontri per l’infanzia e le famiglie

Dal 5 al 7 maggio la città di Locri sarà protagonista del “Locride FiabArte”, un evento pensato per il “Festival delle fiabe”. Questa edizione, promossa da Civitas Solis in partenariato con l’Assessorato alle Politiche sociali e Pubblica istruzione del Comune di Locri, si realizza all’interno de “Il Buon Inizio – Crescere in una comunità che si prende cura”, progetto nazionale promosso da Save the Children, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La manifestazione è stata pensata per coinvolgere bambine e bambini dai 2 ai 10 anni e le loro famiglie, attraverso letture animate, laboratori artistici, performance e incontri con scrittrici e artisti.

Dedicato alle famiglie, ai bambini e alle bambine della fascia d’età tra i 2 e i 10 anni, il Festival si inserisce nella rassegna nazionale “Maggio dei libri” e prevede il coinvolgimento di molte organizzazioni con la presenza di scrittori e artisti, un laboratorio di percussioni e arte, spettacolo teatrale di burattini, incontri con gli scrittori e scrittrici in un ritmo incalzante che da lunedì 5 porterà fino al mercoledì 7 maggio. La manifestazione si terrà in orario scolastico, dalla mattina alle 8.30 e al pomeriggio fino alle 16:30. Un susseguirsi di eventi, insomma, per una iniziativa che è arrivata al quarto anno di realizzazione e che ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla lettura, sin dall’infanzia.

“In un territorio segnato da profonde fragilità educative come la Locride – dichiara Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis – iniziative come il Festival FiabArte rappresentano molto più di un evento culturale: sono atti generativi, capaci di aprire spazi di crescita, relazione e sviluppo per l’infanzia. Il Festival delle Fiabe è un gesto collettivo di cura: un tempo lento e condiviso in cui bambine e bambini, insieme alle loro famiglie, possono scoprire il potere delle parole, della creatività, del sentirsi accolti. Investire in iniziative come questa – accessibili, inclusive, radicate nel territorio – significa contribuire a sviluppare il potenziale cognitivo dei più piccoli e preparare un futuro positivo per l’intera comunità della Locride”.

“Il Festival delle fiabe – afferma Domenica Bumbaca, assessore alle Politiche sociali, Istruzione e Cultura della Città di Locri – è un evento ormai atteso e riconosciuto a livello territoriale, nato 4 anni fa dalla sinergia tra l’Assessorato alle Politiche sociali, la scrittrice Antonella Iaschi e il gruppo dei Girasoli della Locride e che quest’anno ha coinvolto l’associazione Civitas Solis che ha sostenuto ed ideato una edizione di alta qualità educativa per un’occasione concreta per valorizzare l’infanzia, la cultura e la partecipazione attiva delle scuole e delle famiglie.

Il mio ringraziamento a Civitas Solis, tra i nostri sottoscrittori per il ‘patto per la lettura’. Ringrazio tutte le organizzazioni partner e gli operatori coinvolti che, in queste ore, stanno creando un’atmosfera accogliente ed entusiasmante a Palazzo Nieddu del Rio e nella Biblioteca comunale ‘G. Incorpora’, luoghi che ospiteranno la kermesse. Locri continua a credere e investire nell’infanzia, perché solo partendo dai più piccoli possiamo costruire una comunità più giusta, coesa e consapevole. Proprio attraverso laboratori, letture animate, incontri con scrittori e artisti, vogliamo coltivare nei bambini l’amore per la lettura e per l’arte fin dalla più tenera età, in un contesto inclusivo, creativo e coinvolgente; questo segue il nostro intento di ‘città che legge’ e di una comunità educante”.

Il progetto “Il Buon Inizio – crescere in una comunità educante che si prende cura”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto per la povertà educativa minorile, è una iniziativa promossa da “Save the Children Italia”, che si sviluppa in tre regioni: Piemonte, Lazio e Calabria. Partner implementatori del progetto territorialmente sono: l’Associazione “Civitas Solis”, la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, l’Università di Bologna Coop. Ker, l’Associazione “Vides Main”, la Cooperativa “Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma”. Relativamente alla Locride, oltre all’ente implementatore “Civitas Solis”, il progetto ha come partner l’Istituto comprensivo “De Amicis-Maresca”, l’Istituto comprensivo San Luca-Bovalino, i Comuni di Locri e di San Luca, la Fondazione nazionale degli Assistenti sociali FNAS.