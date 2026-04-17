Il ds Pellegrino: “Domotek Reggio Calabria in semifinale con la fame di sempre”

La sconfitta in Gara 5 dello spareggio promozione contro la Conad Reggio Emilia brucia ancora, ma in casa Domotek Volley Reggio Calabria non c’è tempo per piangersi addosso. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino commenta la sfida guardando ai prossimi impegni, a partire dalla finalissima della Supercoppa Del Monte di A3. Dopo la competizione nazionale, in campo domenica 19 aprile, si giocherà il primo turno di semifinale playoff per accedere alla Serie A2, contro Acqui Terme, con il primo turno programmato a Valenza in casa dei piemontesi il 25 aprile ed il return match il 1 maggio al PalaCalafiore con la formula dell’eventuale Golden Set.

«Complimenti alla Conad. Partiamo da qui: complimenti a Reggio Emilia per la promozione diretta, ma è stata una sfida bellissima, palla su palla giocata, una serie che ha visto sempre protagoniste sia Reggio Emilia che la nostra squadra. Di cuore mi tocca un plauso ai tifosi che anche in Emilia sono stati numerosi, ci hanno sostenuti nonostante la partita fosse programmata il mercoledì alle 20:30».

Un epilogo amaro, ma vissuto con la consapevolezza di aver lottato alla pari contro una corazzata: «È stata una serie che porteremo tutti nel cuore contro un grande avversario. Tocca resettare, a partire da domenica. Non sarà facile, ma lo sport è anche questo: onore all’avversario e si riparte. Ci teniamo a fare bella figura anche in Supercoppa, a disputare una gran finale. E non bisogna dimenticare il nostro percorso positivo fino ad ora. Poi, la settimana successiva iniziamo questa fase di play-off. Speriamo di recuperare Mancinelli. Già in occasione della seconda palla del primo set ha patito un infortunio. Si riparte, e lo faremo con la stessa fame di prima».