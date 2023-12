Il dottor Saverio Anghelone è il nuovo medico sociale del San Luca

L’ASD San Luca 1961 è entusiasta di annunciare l’ingresso del dottor Saverio Anghelone nel ruolo di Medico Ufficiale del club. Il dottor Anghelone, professionista di comprovata esperienza nel campo della medicina sportiva, apporterà la sua competenza e dedizione per garantire il benessere fisico e la salute ottimale degli atleti.



Con una solida formazione e una vasta esperienza nel settore, diventa parte integrante della famiglia San Luca, con l’obiettivo di fornire assistenza medica di alto livello agli atleti e contribuire al miglioramento delle prestazioni sportive complessive della squadra.

Il suo impegno e la sua passione per la medicina sportiva si riflettono nella sua carriera, durante la quale ha lavorato con diverse squadre di calcio, dimostrando una costante dedizione alla salute e al benessere degli atleti.

Il dottor Anghelone sarà responsabile della gestione e della supervisione delle questioni mediche della squadra, lavorando in stretta collaborazione con lo staff tecnico per garantire che ogni giocatore riceva l’attenzione medica necessaria per raggiungere le massime prestazioni sul campo.

La sua nomina testimonia l’impegno continuo dell’ASD San Luca 1961 nel fornire un ambiente di supporto completo e professionale per i suoi atleti, assicurando che siano nelle migliori condizioni fisiche per affrontare le sfide della stagione.

Il club si congratula con il dottor Saverio Anghelone per la sua nuova posizione e si augura una collaborazione fruttuosa e di successo anche grazie al supporto fornitogli come parte fondamentale del team che lavora dietro le quinte per il successo del San Luca.