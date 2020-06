Il dominio di Forza Italia alla Regione: le Commissioni consiliari punto per il riequilibrio, ma i malumori restano

Il presidente della Giunta regionale (Jole Santelli), due assessori scelti dalla stessa governatrice (Sergio De Caprio e Sandra Savaglio), altri due assessori diretta espressione del partito (Gianluca Gallo e Domenica Catalfamo), il presidente del Consiglio regionale (Domenico Tallini).



Mai si era vista una simile concentrazione in capo ad un singolo partito ed ecco che i malumori (finora non esplosi pubblicamente vista l’emergenza sanitaria, ma comunque evidenti) emergono nitidamente. Il dominio di Forza Italia non sembra poter essere accettato ulteriormente da Fratelli d’Italia e Lega e dunque urge una via del riequilibrio. Che sembra poter essere intrapresa con la definizione delle Commissioni consiliari, anche se resta da vedere come saranno fissate le altre nomine in capo ai vertici regionali (ad esempio, l’indicazione del commissario o del presidente del Parco delle Serre).

Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, nel corso della trasmissione “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano) non ha nascosto la delusione per l’impostazione concretizzatasi (il partito di Giorgia Meloni ha solo Fausto Orsomarso come assessore), ma ha smentito possibili problemi interni alla coalizione anche a livello nazionale. E pure la Lega ha più volte fatto capire di non gradire questo sbilanciamento.

Le candidature per le elezioni amministrative d’autunno rappresentano un primo banco di prova in questo senso.