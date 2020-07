È stata la vincitrice morale delle passate elezioni amministrative, quando sfiorò un’impresa inimmaginabile solo qualche mese prima. La lista “Liberamente” – l’unica ad aver mantenuto nome, simbolo e candidato a sindaco – è pronta a ripresentarsi ai nastri di partenza, riproponendo lo spirito di 4 anni addietro: lotta al sistema, critica tranchant alla politica, proposte di cambiamento ambiziose, talvolta esposte in modo irruento.

La candidatura di Alfredo Barillari, improvvisa nel 2016, stavolta è pienamente legittimata anche da un percorso politico di opposizione serrata. Il leader, con il suo approccio deciso ai limiti dell’eccesso, è l’essenza stessa di un movimento civico che ha guadagnato in esperienza e che si propone di “dare una svolta”, senza compromessi.

Il contesto è però parzialmente diverso rispetto allo scontro visto nella precedente campagna elettorale: c’è da battere da un lato l’Amministrazione uscente nata dall’asse di “La Serra rinasce” ed “In alto volare”, dall’altra la terza lista che ha raccolto i delusi dei blocchi tradizionali e che costituisce, in un certo senso, una differente opzione (più politica, meno aspetti civici) per chi non vuole accordare il proprio consenso al gruppo degli ex amministratori.

I detrattori sostengono che la sconfitta delle scorse comunali sia stata una bocciatura e che “Liberamente” abbia perso colpi e sostanza (viste le fuoriuscite di Cosimo Polito, Bruno Rosi e Francesco Tassone); i sostenitori affermano, al contrario, che sia proseguito il processo di rafforzamento con nuovi innesti (Piero Carchidi e Raffaele Andrea Pisani).

Ma, al di là, di nomi e numeri, c’è una legge di democrazia valida in ogni tempo ed in ogni luogo: chi ha perso ha il diritto di riprovarci. Ha il diritto di cercare di convincere i cittadini che la prospettiva da cui guardare il futuro sia un’altra, di proporre o far cambiare idea. Ed è sul campo delle idee che si gioca la partita del confronto.