Il DG Martino delinea la sua visione: “Una Domotek competitiva che emozioni un palazzetto sempre più pieno”

Marco Martino, direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, ha espresso tutta la sua emozione al termine della kermesse giovanile Fipav categoria S3 organizzata dalla società reggina al Palacalafiore. “Quando vedi l’entusiasmo dei bambini, vedi il senso vero della vita e dello sport” ha dichiarato Martino, ringraziando in particolare il nostro staff e tutta la società per l’ottima organizzazione dell’evento.



Il DG della Domotek ha parlato con orgoglio del lavoro svolto: “Abbiamo ospitato una manifestazione veramente emozionante. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente tutto il contesto, partendo sempre dal campo e dai nostri meravigliosi ragazzi”.

Nonostante la soddisfazione per la stagione, Martino non nasconde un velo di rammarico: “Eravamo veramente a un passo dalla A2, ancora non l’ho superata. Avevamo preso gusto, ma questo è lo sport”. Tuttavia, sottolinea l’importanza di trasmettere ai giovani atleti: “anche la cultura della sconfitta, perché saper perdere significa essere pronti a vincere”.

Guardando al futuro, Martino delinea la sua visione: “Una Domotek competitiva che possa emozionare un palazzetto sempre più pieno. Lo scopo è divertirsi, emozionare e regalare a Reggio Calabria altre domeniche di festa e spettacolo”. Un obiettivo che trova già riscontro nel pubblico locale, definito “meraviglioso” dal direttore generale.

Particolare enfasi è stata posta sul ruolo del Mister Antonio Polimeni: “Siamo guidati da un grande condottiero, un visionario, una persona fuori dal comune. Ci ha insegnato a fare nostri i suoi sogni e obiettivi”.

Pur apprezzando i paragoni con il glorioso passato della pallavolo reggina, Martino preferisce guardare avanti: “Siamo ancora giovani, dobbiamo scrivere la nostra storia”.

In chiusura, il DG ha anticipato novità in arrivo: “Abbiamo tantissime sorprese in cantiere. Tra poco partiremo con annunci importanti, siamo tutti in fibrillazione”, pur ricordando che “adesso è ancora il momento di lavorare sodo”. Un ringraziamento finale è andato alla città, al pubblico e soprattutto ai giovani atleti che “ci fanno continuare a sognare”, lasciando aperta la curiosità per le prossime novità che la Domotek Volley sta per svelare.