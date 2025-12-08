Il derby è neroarancio: una Redel matura e grintosa supera Messina

Il derby è neroarancio! La Redel Viola Reggio Calabria, con una prova di squadra e di grande maturità, supera il BS Messina per 78-66. Primo tempo super dei reggini che sfiorano il +20, prima di subire la rimonta peloritana che però non si concretizza.

Avvio super dei neroarancio con Laganà, Maresca e Fernandez e il time-out messinese dopo neanche metà primo quarto (13-6). Risposta di Chakir con cinque punti di fila che riavvicinano gli ospiti. Ci pensa allora Clark a suonare la carica e Redel che conduce in porto (anche grazie alla bomba di Maresca) il primo periodo avanti di 10.

Secondo periodo ancora benissimo i padroni di casa che con il solo Agbortabi, si schierano con Fernandez, Laganà, Laquintana e Fiusco, dando tantissima imprevedibilità in attacco. Proprio Fiusco realizza da tre, ma i decibel del PalaCalafiore aumentano ancora di più quando Agbortabi schiaccia una “bimane” pazzesca, su fantastico assist di Laquintana. Ma non è finita qui, tutti in piedi per i quattro punti di fila realizzati da Fernandez e Laquintana, con assist del capitano che poi si inventa un alley-oop sempre per Vanni che realizza con gli effetti speciali il 37-19. Redel che colpisce con i suoi lunghi: tripla di Maresca che poi sforna l’assist per Marini e prima frazione che si chiude 42-26.

La partenza del secondo tempo è di marca ospite con Lo Iacono ed ancora Chakir che riavvicinano pericolosamente i giallorossi (49-38). Rispondono Maresca (altra tripla) e Fernandez, mentre Vinciguerra realizza da tre e poi schiaccia. Serve allora la bomba di Marini per ritrovare respiro (57-43). Sul finale è Marinelli che mette cinque punti “preoccupanti”, poi Laganà e Agbortabi (dalla lunetta) firmano il 61-50 che lascia ancora un buon margine di vantaggio i neroarancio.

La prima parte dell’ultimo e decisivo quarto, vede il Messina ancora sul pezzo guidato dal break di Vinciguerra, dopo la tripla di Chakir (in risposta a quella di Laganà) e Basket School che va sul -6 a 7:41 dalla fine. Viola in bonus falli e rimonta quasi completata dai peloritani (67-64). Per i padroni di casa è Marini che segna dal pitturato e dalla lunetta mantenendo avanti i suoi, supportato dalla splendida tripla di Fiusco che in difesa ci mette “garra” contenendo Vinciguerra. Viola precisa dalla linea della carità e che ritorna oltre la doppia cifra di vantaggio, con i punti di Fernandez e Clark ed una gestione accurata e matura di ogni azione offensiva e difensiva, mettendo sui binari sicuri il match e incamerando la vittoria. Quattro uomini in doppia cifra, con Laganà miglior realizzatore, Maresca incisivo (14 per lui) così come Marini e capitan Fernandez (che sfiora la tripla doppia).

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-BASKET SCHOOL MESSINA 78-66

(22-12/42-26/61-50)

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Fiusco 8, Agbortabi 4, Laganà 16, Fernandez 10, Zampa 2, Marini 11, Maresca 14, Clark 7, Calogero, Pes, Laquintana 6, Macrillante. All. Cadeo.

BS MESSINA: Lo Iacono 11, Marinelli 8, Vinciguerra 15, Iannicelli 2, Chakir 19, Cangemi, Warden 6, Fei, Busco 5, Serraino, Sakovic. All. Sidoti.

Arbitri: Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle (AG)